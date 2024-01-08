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Зеленський затвердив склад делегації для участі в переговорах про гарантії безпеки для України
Президент Володимир Зеленський сьогодні, 8 січня, визначив склад делегації, яка буде займатися питаннями гарантій безпеки для України. До цього списку увійшли, зокрема, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич, голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко та інші.
Відповідне розпорядження №2/2024 опубліковане на сайті Офісу президента.
Згідно з розпорядженням, дана делегація сформована для "участі в переговорах з напрацювання та підготовки дво- і багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами про гарантії безпеки для України".
У повідомленні не вказується, з якими саме країнами і коли відбуватимуться переговори, а затверджені директиви делегації з напрацювання міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами є засекреченими.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Склад делегації:
- керівник Офісу президента, глава делегації Андрій Єрмак,
- начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов,
- заступник керівника ОПУ Ігор Жовква,
- міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін,
- посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Кориневич,
- голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко,
- голова Служби безпеки України Василь Малюк,
- заступник керівника ОПУ Роман Машовець,
- заступниця міністра юстиції Ірина Мудра,
- перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк,
- заступник міністра закордонних справ Микола Точицький,
- міністр оборони Рустем Умєров,
- заступник міністра економіки Ігор Фоменко,
- заступник відділу євроатлантичної інтеграції та міжнародної безпеки Департаменту з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Офісу президента Ігор Баранецький,
- директор Департаменту міжнародного оборонного співробітництва МОУ Геннадій Коваленко,
- заступник Керівника Департаменту - завідувач відділу стратегічного аналізу питань національної безпеки та оборони Департаменту з питань національної безпеки та оборони ОПУ Віталій Мартинюк.
Згідно з повідомленням, Зеленський за погодженням із Міністерством закордонних справ України має право вносити зміни до складу делегації, а також, для забезпечення роботи делегації, залучати радників, експертів, технічних працівників.
Переговори щодо гарантій безпеки Україні
Нагадаємо, що 12 липня під час саміту НАТО у Вільнюсі країни G7 погодили декларацію про наміри розпочати переговори з Україною щодо встановлення на двосторонньому рівні безпекових зобов'язань щодо України.
Йдеться про зобовʼязання щодо постійного надання сучасної військової техніки та озброєння; підвищення оперативної сумісності з країнами НАТО; підтримку подальшого розвитку оборонно-промислової бази України; підготовку та навчання українських сил; обмін розвідувальними даними; зміцнення економічної стабільності та стійкості України.
Як повідомляло видання Bloomberg, Європейський Союз готує план довгострокових зобов'язань у сфері безпеки перед Україною, який включає військову підтримку.
До цієї заяви приєдналося вже 30 країн, але фактично переговори про гарантії безпеки наразі розпочалися лише з країнами самої "сімки" (зокрема, США, Великою Британією, Канадою, Японією та Францією). 17 листопада було розпочато перший раунд переговорів і з Німеччиною, а 28 листопада - з Італією. Крім того, в наприкінці жовтня в ОП повідомляли про початок відповідних консультацій з Нідерландами.