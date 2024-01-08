Зеленський затвердив склад делегації для участі в переговорах про гарантії безпеки для України

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 8 січня, визначив склад делегації, яка буде займатися питаннями гарантій безпеки для України. До цього списку увійшли, зокрема, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич, голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко та інші.

Відповідне розпорядження №2/2024 опубліковане на сайті Офісу президента.

Згідно з розпорядженням, дана делегація сформована для "участі в переговорах з напрацювання та підготовки дво- і багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами про гарантії безпеки для України".

У повідомленні не вказується, з якими саме країнами і коли відбуватимуться переговори, а затверджені директиви делегації з напрацювання міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами є засекреченими.

Склад делегації:

керівник Офісу президента, глава делегації Андрій Єрмак,

начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов,

заступник керівника ОПУ Ігор Жовква,

міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін,

посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Кориневич,

голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко,

голова Служби безпеки України Василь Малюк,

заступник керівника ОПУ Роман Машовець,

заступниця міністра юстиції Ірина Мудра,

перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк,

заступник міністра закордонних справ Микола Точицький,

міністр оборони Рустем Умєров,

заступник міністра економіки Ігор Фоменко,

заступник відділу євроатлантичної інтеграції та міжнародної безпеки Департаменту з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Офісу президента Ігор Баранецький,

директор Департаменту міжнародного оборонного співробітництва МОУ Геннадій Коваленко,

заступник Керівника Департаменту - завідувач відділу стратегічного аналізу питань національної безпеки та оборони Департаменту з питань національної безпеки та оборони ОПУ Віталій Мартинюк.

Згідно з повідомленням, Зеленський за погодженням із Міністерством закордонних справ України має право вносити зміни до складу делегації, а також, для забезпечення роботи делегації, залучати радників, експертів, технічних працівників.

Переговори щодо гарантій безпеки Україні

Нагадаємо, що 12 липня під час саміту НАТО у Вільнюсі країни G7 погодили декларацію про наміри розпочати переговори з Україною щодо встановлення на двосторонньому рівні безпекових зобов'язань щодо України.

Йдеться про зобовʼязання щодо постійного надання сучасної військової техніки та озброєння; підвищення оперативної сумісності з країнами НАТО; підтримку подальшого розвитку оборонно-промислової бази України; підготовку та навчання українських сил; обмін розвідувальними даними; зміцнення економічної стабільності та стійкості України.

Як повідомляло видання Bloomberg, Європейський Союз готує план довгострокових зобов'язань у сфері безпеки перед Україною, який включає військову підтримку.

До цієї заяви приєдналося вже 30 країн, але фактично переговори про гарантії безпеки наразі розпочалися лише з країнами самої "сімки" (зокрема, США, Великою Британією, Канадою, Японією та Францією). 17 листопада було розпочато перший раунд переговорів і з Німеччиною, а 28 листопада - з Італією. Крім того, в наприкінці жовтня в ОП повідомляли про початок відповідних консультацій з Нідерландами.