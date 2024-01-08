Зеленский утвердил состав делегации для участия в переговорах о гарантиях безопасности для Украины

Президент Владимир Зеленский сегодня, 8 января, определил состав делегации, занимающейся вопросами гарантий безопасности для Украины. В этот список вошли, в частности, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич, глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко и другие.

Соответствующее распоряжение №2/2024 опубликовано на сайте Офиса президента.

Согласно распоряжению данная делегация сформирована для "участия в переговорах по наработке и подготовке двух- и многосторонних международных договоренностей между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности для Украины".

В сообщении не указывается, с какими именно странами и когда будут проходить переговоры, а утвержденные директивы делегации по наработке международных договоренностей между Украиной и другими государствами засекречены.

Состав делегации:

руководитель Офиса президента, глава делегации Андрей Ермак,

начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов,

заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква,

министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин,

посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Антон Кориневич,

глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко,

глава Службы безопасности Украины Василий Малюк,

заместитель руководителя ОПУ Роман Машовец,

заместитель министра юстиции Ирина Мудрая,

первый заместитель министра обороны Александр Павлюк,

заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий,

министр обороны Рустем Умеров,

заместитель министра экономики Игорь Фоменко,

заместитель отдела евроатлантической интеграции и международной безопасности Департамента по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Офиса президента Игорь Баранецкий,

директор Департамента международного оборонного сотрудничества МОУ Геннадий Коваленко,

заместитель Руководителя Департамента – заведующий отделом стратегического анализа вопросов национальной безопасности и обороны Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны ОПУ Виталий Мартынюк.

Согласно сообщению, Зеленский по согласованию с Министерством иностранных дел Украины имеет право вносить изменения в состав делегации, а также для обеспечения работы делегации привлекать советников, экспертов, технических работников.

Переговоры по гарантиям безопасности Украины

Напомним, что 12 июля во время саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 согласовали декларацию о намерениях начать переговоры с Украиной по установлению на двустороннем уровне обязательств по безопасности Украины.

Речь идет об обязательствах постоянного предоставления современной военной техники и вооружения; повышение оперативной совместимости со странами НАТО; поддержку дальнейшего развития оборонно-промышленной базы Украины; подготовку и обучение украинских сил; обмен разведывательными данными; укрепление экономической устойчивости и устойчивости Украины.

Как сообщало издание Bloomberg, Европейский Союз готовит план долгосрочных обязательств по безопасности перед Украиной, который включает военную поддержку.

К этому заявлению присоединилось уже 30 стран, но фактически переговоры о гарантиях безопасности сейчас начались только со странами самой "семерки" (в частности, США, Великобритании, Канады, Японии и Францией). 17 ноября был начат первый раунд переговоров и с Германией, а 28 ноября - с Италией. Кроме того, в конце октября в ОП сообщали о начале соответствующих консультаций с Нидерландами.