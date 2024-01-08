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Зеленский утвердил состав делегации для участия в переговорах о гарантиях безопасности для Украины
Президент Владимир Зеленский сегодня, 8 января, определил состав делегации, занимающейся вопросами гарантий безопасности для Украины. В этот список вошли, в частности, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич, глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко и другие.
Соответствующее распоряжение №2/2024 опубликовано на сайте Офиса президента.
Согласно распоряжению данная делегация сформирована для "участия в переговорах по наработке и подготовке двух- и многосторонних международных договоренностей между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности для Украины".
В сообщении не указывается, с какими именно странами и когда будут проходить переговоры, а утвержденные директивы делегации по наработке международных договоренностей между Украиной и другими государствами засекречены.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Состав делегации:
- руководитель Офиса президента, глава делегации Андрей Ермак,
- начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов,
- заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква,
- министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин,
- посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Антон Кориневич,
- глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко,
- глава Службы безопасности Украины Василий Малюк,
- заместитель руководителя ОПУ Роман Машовец,
- заместитель министра юстиции Ирина Мудрая,
- первый заместитель министра обороны Александр Павлюк,
- заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий,
- министр обороны Рустем Умеров,
- заместитель министра экономики Игорь Фоменко,
- заместитель отдела евроатлантической интеграции и международной безопасности Департамента по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Офиса президента Игорь Баранецкий,
- директор Департамента международного оборонного сотрудничества МОУ Геннадий Коваленко,
- заместитель Руководителя Департамента – заведующий отделом стратегического анализа вопросов национальной безопасности и обороны Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны ОПУ Виталий Мартынюк.
Согласно сообщению, Зеленский по согласованию с Министерством иностранных дел Украины имеет право вносить изменения в состав делегации, а также для обеспечения работы делегации привлекать советников, экспертов, технических работников.
Переговоры по гарантиям безопасности Украины
Напомним, что 12 июля во время саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 согласовали декларацию о намерениях начать переговоры с Украиной по установлению на двустороннем уровне обязательств по безопасности Украины.
Речь идет об обязательствах постоянного предоставления современной военной техники и вооружения; повышение оперативной совместимости со странами НАТО; поддержку дальнейшего развития оборонно-промышленной базы Украины; подготовку и обучение украинских сил; обмен разведывательными данными; укрепление экономической устойчивости и устойчивости Украины.
Как сообщало издание Bloomberg, Европейский Союз готовит план долгосрочных обязательств по безопасности перед Украиной, который включает военную поддержку.
К этому заявлению присоединилось уже 30 стран, но фактически переговоры о гарантиях безопасности сейчас начались только со странами самой "семерки" (в частности, США, Великобритании, Канады, Японии и Францией). 17 ноября был начат первый раунд переговоров и с Германией, а 28 ноября - с Италией. Кроме того, в конце октября в ОП сообщали о начале соответствующих консультаций с Нидерландами.