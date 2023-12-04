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Украина начала консультации с ЕС по гарантиям безопасности
Украина начала консультации с Европейским союзом относительно коллективных гарантий безопасности в развитие совместной декларации стран "Большой семерки" о поддержке Украины от 12 июля.
Как сообщили в Офисе президента, первый раунд консультаций провел заместитель его руководителя Игорь Жовква с заместителем генерального секретаря Европейской службы внешней деятельности по вопросам мира, безопасности и обороны Шарлем Фризом.
"Будущее членство Украины в ЕС само по себе является мощной гарантией безопасности для нашего государства и европейского сообщества в целом. Мы очень ценим, что уже на этом этапе обсуждаем конкретные шаги по укреплению нашей общей безопасности и усилению устойчивости Украины", - отметил представитель Украины.
В ходе консультаций стороны обменялись видением подходов к будущим гарантиям безопасности ЕС с акцентом на сегменте безопасности и обороноспособности. Жовква отметил весомый вклад ЕС в укрепление Украины, в частности, путем поддержки ее Вооруженных сил через Европейский фонд мира и деятельности Миссии по военной помощи Украине.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Замруководителя ОП также передал Фризу от имени президента Владимира Зеленского государственную награду – орден "За заслуги" ІІІ степени, которым он был отмечен за весомый вклад в укрепление и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Переговоры по гарантиям безопасности Украины
Напомним, что 12 июля во время саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 согласовали декларацию о намерениях начать переговоры с Украиной по установлению на двустороннем уровне обязательств по обеспечению безопасности Украины.
Речь идет об обязательствах постоянного предоставления современной военной техники и вооружения; повышения оперативной совместимости со странами НАТО; поддержки дальнейшего развития оборонно-промышленной базы Украины; подготовки и обучения украинских сил; обмена разведывательными данными; укрепления экономической устойчивости Украины.
К этому заявлению присоединилось уже 30 стран, однако фактически переговоры о гарантиях безопасности сейчас начались лишь со странами самой "семерки" (в частности, с США, Великобританией, Канадой, Японией и Францией). 17 ноября был начат первый раунд переговоров и с Германией, а 28 ноября – с Италией. Кроме того, в конце октября в ОП сообщали о начале соответствующих консультаций с Нидерландами.