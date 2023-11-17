Украина начала переговоры по гарантиям безопасности с шестой страной G7

Украина 17 ноября начала первый раунд переговоров с Германией по двусторонним гарантиям безопасности, как это предусмотрено декларацией стран "Большой семерки" о поддержке Украины, заключенной на саммите НАТО 12 июля в Вильнюсе.

Как сообщают в Офисе президента, украинскую переговорную группу возглавил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква. Германия, таким образом, присоединилась к пяти другим государствам G7, с которыми Украина уже начала соответствующие двусторонние переговоры.

"Германия - наш надежный партнер и один из лидеров финансовой, военной и гуманитарной помощи Украине. Без Германии невозможно представить действенность гарантий безопасности, а также будущее членство Украины в евроатлантическом сообществе. Именно поэтому начало двусторонних переговоров с Германией так важно", - подчеркнул Жовква.

Сообщается, что в ходе переговоров стороны обменялись видением подходов к предстоящим двусторонним гарантиям безопасности, их формату и наполнению, а также согласовали план дальнейших действий.

Напомним, что 12 июля страны G7 согласовали декларацию о намерениях начать переговоры с Украиной по установлению на двустороннем уровне обязательств в обеспечении безопасности Украины.

К их заявлению присоединилось уже 30 стран, но фактически переговоры о гарантиях безопасности сейчас начались лишь с США, Великобританией, Канадой, Японией и Францией. Кроме того, в конце октября в ОП сообщали о начале соответствующих консультаций с Нидерландами.