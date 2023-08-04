Украина начала переговоры с США о предоставлении гарантий безопасности

3 августа украинская сторона начала переговоры с американской по двустороннему соглашению о предоставлении нашему государству гарантий безопасности со стороны США. Это предусмотрено совместной декларацией о поддержке Украины, утвержденной на саммите НАТО в Вильнюсе, которая является основой для подобных документов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что украинскую делегацию возглавил руководитель ОП Андрей Ермак.

"Символично, что именно Соединенные Штаты Америки – наш крупнейший стратегический партнер – стали первой страной, с которой Украина начала этот процесс. Таким образом, мы создаем успешную модель и для других партнеров", – подчеркнул он.

Ермак добавил, что эти гарантии безопасности усилят прогресс Украины на пути к будущему членству в евроатлантическом сообществе, включая ЕС и НАТО, что является конечной целью и надежной гарантией безопасности.

Гарантии безопасности для Украины

Страны "Большой семерки" (G7) во время саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля утвердили совместную декларацию поддержки Украины, объявив о начале переговоров по двусторонним обязательствам в сфере безопасности.

В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. Все они, кроме Японии, входят в НАТО. Германия, Италия и Франция, в свою очередь, входят в ЕС и являются тремя его крупнейшими странами.

Каждая страна G7 будет работать с Украиной над конкретными долгосрочными двусторонними обязательствами и договоренностями в сфере безопасности, направленными на обеспечение устойчивых сил, способных защищать Украину сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем.

К декларации стран G7 относительно гарантий безопасности для Украины присоединились Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция, Испания, Чехия, Нидерланды, Бельгия и Португалия.