Новые планы. Зеленский теперь хочет провести Глобальный саммит мира осенью

Украина намерена провести Глобальный саммит осенью 2023 года. Об этом 2 августа заявил президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, сейчас Украина имеет несколько ориентиров, один из которых – реализация формулы мира.

Зеленский отметил, что абсолютное большинство государств и народов мира стремится к миру, международному спокойствию, безопасности и надежному демонтажу угроз, которые создала Россия. А десять пунктов формулы мира отражают эту важную задачу.

Президент сказал, что на этой неделе в Саудовской Аравии состоится встреча советников лидеров государств и представителей министерств иностранных дел. Первая встреча была в Копенгагене. Известно, что во второй примут участие около 40 государств.

"А третьим шагом будет организация саммита, Глобального саммита мира. Работаем над тем, чтобы это состоялось этой осенью. На саммите, которому необходимо и может быть мировое большинство. Представители Севера и Юга, Востока и Запада. Осень уже очень скоро, но еще есть время на подготовку саммита и привлечение большинства стран мира. Это зависит от вашей активности", – высказался Зеленский на совещании с руководителями украинских зарубежных дипучреждений.

Украинская формула мира: что предполагается

В ноябре 2022 года Владимир Зеленский на саммите G20 представил формулу мира – предложения Украины, которые необходимо реализовать для окончания российской агрессии. Формула содержит следующие пункты:

Радиационная и ядерная безопасность.

Продовольственная безопасность.

Энергетическая безопасность.

Освобождение всех пленных и депортированных.

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

Вывод российских войск и прекращение боевых действий.

Возмещение ущерба.

Немедленная защита природы.

Недопущение эскалации.

Фиксация окончания войны.

Тогда президент отмечал, что не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью.

Саммит формулы мира: какие анонсы давали раньше

Весной текущего года Зеленский предложил провести саммит по формуле мира в июле, "привязав" мероприятие к 500-му дню полномасштабной войны.

В конце июня проведение саммита обсуждалось в Копенгагене на встрече руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с политическими советниками и советниками по безопасности из Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции и Японии.

Вскоре после этой встречи Зеленский заявил, что дата и место проведения саммита формулы мира могут быть определены в течение одного-двух месяцев.

В свою очередь Ермак на днях сказал, что учредительный глобальный саммит на уровне лидеров государств мог бы состояться до конца года.