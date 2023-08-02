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Новые планы. Зеленский теперь хочет провести Глобальный саммит мира осенью
Украина намерена провести Глобальный саммит осенью 2023 года. Об этом 2 августа заявил президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба Офиса президента.
По его словам, сейчас Украина имеет несколько ориентиров, один из которых – реализация формулы мира.
Зеленский отметил, что абсолютное большинство государств и народов мира стремится к миру, международному спокойствию, безопасности и надежному демонтажу угроз, которые создала Россия. А десять пунктов формулы мира отражают эту важную задачу.
Президент сказал, что на этой неделе в Саудовской Аравии состоится встреча советников лидеров государств и представителей министерств иностранных дел. Первая встреча была в Копенгагене. Известно, что во второй примут участие около 40 государств.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"А третьим шагом будет организация саммита, Глобального саммита мира. Работаем над тем, чтобы это состоялось этой осенью. На саммите, которому необходимо и может быть мировое большинство. Представители Севера и Юга, Востока и Запада. Осень уже очень скоро, но еще есть время на подготовку саммита и привлечение большинства стран мира. Это зависит от вашей активности", – высказался Зеленский на совещании с руководителями украинских зарубежных дипучреждений.
Украинская формула мира: что предполагается
В ноябре 2022 года Владимир Зеленский на саммите G20 представил формулу мира – предложения Украины, которые необходимо реализовать для окончания российской агрессии. Формула содержит следующие пункты:
- Радиационная и ядерная безопасность.
- Продовольственная безопасность.
- Энергетическая безопасность.
- Освобождение всех пленных и депортированных.
- Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
- Вывод российских войск и прекращение боевых действий.
- Возмещение ущерба.
- Немедленная защита природы.
- Недопущение эскалации.
- Фиксация окончания войны.
Тогда президент отмечал, что не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью.
Саммит формулы мира: какие анонсы давали раньше
Весной текущего года Зеленский предложил провести саммит по формуле мира в июле, "привязав" мероприятие к 500-му дню полномасштабной войны.
В конце июня проведение саммита обсуждалось в Копенгагене на встрече руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с политическими советниками и советниками по безопасности из Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции и Японии.
Вскоре после этой встречи Зеленский заявил, что дата и место проведения саммита формулы мира могут быть определены в течение одного-двух месяцев.
В свою очередь Ермак на днях сказал, что учредительный глобальный саммит на уровне лидеров государств мог бы состояться до конца года.