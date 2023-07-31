Саммит в Саудовской Аравии. Президент Мексики призывает РФ провести мирные переговоры с Украиной

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в понедельник призвал прекратить войну в Украине и призвал пригласить на саммит в Саудовскую Аравию представителей как Украины, так и России для мирных переговоров.

Об этом пишет Reuters.

Лопес Обрадор сказал, что Мексика примет участие в переговорах в Саудовской Аравии, которые запланированы на ближайшие выходные, только если обе страны будут присутствовать.

"Если будет согласие и со стороны Украины, и со стороны России искать решения для достижения мира, мы будем участвовать. Мы не хотим, чтобы российско-украинская война продолжалась", - сказал президент журналистам на очередной пресс-конференции.

Он отметил, что конфликт вызвал массовые человеческие страдания, а выигрывает от войны только военная промышленность.

При этом Лопес Обрадор пытался сохранить нейтралитет Мексики в войне, хотя его правительство поддержало некоторые основные резолюции ООН, критикующие роль России в конфликте. Мексика отказалась поставлять Украине оружие и не вводила санкции против России.

Саммит в Саудовской Аравии. Зачем он Украине

Встреча в Саудовской Аравии является очередной попыткой Украины заручиться поддержкой развивающихся стран, в большинстве своем сохраняющих нейтралитет в войне.

Цель состоит в том, чтобы усилия могли привести к мирному саммиту в конце 2023 года, когда лидеры подпишут хартию об общих принципах прекращения войны. Документ станет поддержкой для Украины в предстоящих мирных переговорах с Россией.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак говорит, что на саммите в Джидде будут обсуждать украинскую формулу мира. Он анонсировал встречу советников по национальной безопасности и политических советников лидеров государств.

Пока неясно, сколько стран действительно пришлет представителей на встречу в Саудовской Аравии. Среди тех, кто уже подтвердил свое участие, кроме Европейского Союза, Великобритания, Бразилия, Южная Африка и Польша.

Ожидается, что в переговорах 5-6 августа в Джидде примут участие высокопоставленные чиновники из 30 стран, сообщал Wall Street Journal. Встреча должна состояться в городе Джидда с представителями Украины, а Россию на саммит не пригласили.