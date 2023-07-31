Саміт у Саудівській Аравії. Президент Мексики закликає РФ провести мирні переговори з Україною

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор у понеділок закликав припинити війну в Україні і закликав запросити на саміт у Саудівську Аравію представників як України, так і Росії для мирних переговорів.

Про це пише Reuters.

Лопес Обрадор сказав, що Мексика братиме участь у переговорах у Саудівській Аравії, які заплановані на найближчі вихідні, лише якщо обидві країни будуть присутні.

"Якщо буде згода і з боку України, і з боку Росії шукати рішення для досягнення миру, ми будемо брати участь. Ми не хочемо, щоб російсько-українська війна тривала.", - сказав президент журналістам на черговій прес-конференції.

Він зазначив, що конфлікт спричинив масові людські страждання, а виграє від війни лише військова промисловість.

При цьому, Лопес Обрадор намагався зберегти нейтралітет Мексики у війні, хоча його уряд підтримав деякі основні резолюції ООН, які критикують роль Росії в конфлікті. Мексика відмовилася постачати Україні зброю і не вводила санкцій проти Росії.

Саміт у Саудівській Аравії. Для чого він Україні

Зустріч у Саудівській Аравії є черговою спробою України заручитися підтримкою країн, що розвиваються, які здебільшого зберігають нейтралітет у війні.

Мета полягає в тому, щоб зусилля могли призвести до мирного саміту наприкінці 2023 року, коли лідери підпишуть хартію про спільні принципи припинення війни. Документ стане підтримкою для України в майбутніх мирних переговорах з Росією.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак каже, що на саміті у Джидді обговорюватимуть українську формулу миру. Він анонсували зустріч радників із національної безпеки та політичних радників лідерів держав.

Поки неясно, скільки країн справді надішле представників на зустріч у Саудівській Аравії. Серед тих, хто вже підтвердив свою участь, окрім Європейського Союзу, є Велика Британія, Бразилія, Південна Африка та Польща.

Очікується, що в переговорах 5-6 серпня в Джидді візьмуть участь високопоставлені посадовці з 30 країн, повідомляв Wall Street Journal. Зустріч має відбутися в місті Джидда з представниками України, а от Росію на саміт не запросили.