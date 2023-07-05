Формула миру для України. Зеленський хоче більшої підтримки ініціативи з боку Латинської Америки

Україна прагне збільшення підтримки формули миру з боку держав Латинської Америки, зокрема й Аргентини. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з аргентинськими студентами та викладачами, передає Офіс президента.

"Ми запропонували формулу миру й хочемо, щоб навколо цього об’єдналися всі держави. Наші військові зброєю витісняють ворога, а політики й суспільства інших держав можуть нас підтримувати в різних мирних ініціативах. Ми хочемо, щоб Латинська Америка долучилася, щоб долучилася Аргентина. Це дуже важливо", – висловився Зеленський.

За його словами, всі пункти української формули миру конкретні й стосуються подолання всіх криз, які українці пережили або переживають внаслідок війни.

"Якщо ми говоримо про пункт щодо ядерної безпеки, то не лише тому, що боїмося підриву на Запорізькій АЕС, оскільки це виклик не лише для України, а й для всього світу. Ми всі ці кризи переживаємо, ділимося, на жаль, цим трагічним досвідом, і в нас є рішення щодо цих пунктів. Але для цього нам потрібне об’єднання світу навколо цих проблем, політичний тиск на Росію й рішення щодо всіх цих криз", – ск президент, наголосивши також на необхідності приєднання держав Латинської Америки до санкцій проти Росії, поки не буде досягнуто справедливості й поки РФ не припинить агресію.

Формула миру: що передбачає ініціатива

У листопаді 2022 року Володимир Зеленський на саміті G20 презентував формулу миру – пропозиції України, які необхідно реалізувати для закінчення російської агресії. Формула містить 10 пунктів:

Радіаційна та ядерна безпека.

Продовольча безпека.

Енергетична безпека.

Звільнення всіх полонених і депортованих.

Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

Виведення російських військ і припинення бойових дій.

Відшкодування збитків.

Негайний захист природи.

Недопущення ескалації.

Фіксація закінчення війни.

Крім того, президент пропонував провести в липні цього року міжнародний саміт формули миру, "привʼязавши" захід до 500-го дня повномасштабної війни.

Однак наприкінці червня він розповів, що на визначення дати й місця проведення саміту підуть ще один-два місяці.