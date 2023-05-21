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"Скоро – 500 днів повномасштабної війни". Зеленський хоче провести саміт формули миру у липні

Володимир Зеленський на сесії на саміті G7. Фото: ОП
Володимир Зеленський на сесії на саміті G7. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський запропонував провести у липні міжнародний саміт, присвячений українській формулі миру.

Про це він заявив під час виступу на робочій сесії "Назустріч мирному, стабільному та процвітаючому світу" саміту G7 у Японії.

"Скоро – 500 днів повномасштабної війни, вже в липні це буде. І це символічний проміжок часу, хороший місяць, щоб зібрати саміт формули миру – саміт світової більшості. Саміт усіх, хто поважає чесність і хоче закінчити цю війну. Я запрошую вас приєднатися до спільних зусиль", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що ніхто не сяде за стіл переговорів з Росією, поки російські загарбники залишаються в Україні.

"Світ має силу, достатню для того, щоб крок за кроком змусити Росію відновити мир. Ми довели це. Як приклад – продовольча безпека. Це один із пунктів нашої формули миру. Коли Росія заблокувала наше море, ми знайшли вихід. Ми домовилися з ООН і Туреччиною створити коридор для експорту продовольства, щоб ніхто у світі не страждав від голоду чи дефіциту їжі. Разом ми стабілізували ринки. Отже, ми дали світу елемент миру", - сказав він.

За його словами, за аналогією це може спрацювати й щодо кожного іншого пункту української формули миру.

"Ми розробили формулу миру так, щоб кожен її пункт був підтриманий резолюціями ООН. Так, щоб кожен у світі міг обрати собі той пункт, який здатен допомогти реалізувати", - додав президент.

Нагадаємо, що в листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський на саміті G20 презентував формулу миру – пропозиції України, які необхідно реалізувати для закінчення російської агресії. Формула містить 10 пунктів:

  • Радіаційна та ядерна безпека.
  • Продовольча безпека. 
  • Енергетична безпека. 
  • Звільнення всіх полонених і депортованих.
  • Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
  • Виведення російських військ і припинення бойових дій.
  • Відшкодування збитків. 
  • Негайний захист природи.
  • Недопущення ескалації. 
  • Фіксація закінчення війни.

Тоді Зеленський наголосив, що не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Він додав, що словам Росії довіряти неможливо.

Автор:
Ніна Комащенко