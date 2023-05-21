"Скоро – 500 днів повномасштабної війни". Зеленський хоче провести саміт формули миру у липні

Президент Володимир Зеленський запропонував провести у липні міжнародний саміт, присвячений українській формулі миру.

Про це він заявив під час виступу на робочій сесії "Назустріч мирному, стабільному та процвітаючому світу" саміту G7 у Японії.

"Скоро – 500 днів повномасштабної війни, вже в липні це буде. І це символічний проміжок часу, хороший місяць, щоб зібрати саміт формули миру – саміт світової більшості. Саміт усіх, хто поважає чесність і хоче закінчити цю війну. Я запрошую вас приєднатися до спільних зусиль", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що ніхто не сяде за стіл переговорів з Росією, поки російські загарбники залишаються в Україні.

"Світ має силу, достатню для того, щоб крок за кроком змусити Росію відновити мир. Ми довели це. Як приклад – продовольча безпека. Це один із пунктів нашої формули миру. Коли Росія заблокувала наше море, ми знайшли вихід. Ми домовилися з ООН і Туреччиною створити коридор для експорту продовольства, щоб ніхто у світі не страждав від голоду чи дефіциту їжі. Разом ми стабілізували ринки. Отже, ми дали світу елемент миру", - сказав він.

За його словами, за аналогією це може спрацювати й щодо кожного іншого пункту української формули миру.

"Ми розробили формулу миру так, щоб кожен її пункт був підтриманий резолюціями ООН. Так, щоб кожен у світі міг обрати собі той пункт, який здатен допомогти реалізувати", - додав президент.

Нагадаємо, що в листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський на саміті G20 презентував формулу миру – пропозиції України, які необхідно реалізувати для закінчення російської агресії. Формула містить 10 пунктів:

Радіаційна та ядерна безпека.

Продовольча безпека.

Енергетична безпека.

Звільнення всіх полонених і депортованих.

Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

Виведення російських військ і припинення бойових дій.

Відшкодування збитків.

Негайний захист природи.

Недопущення ескалації.

Фіксація закінчення війни.

Тоді Зеленський наголосив, що не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Він додав, що словам Росії довіряти неможливо.