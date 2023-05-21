"Скоро – 500 дней полномасштабной войны". Зеленский хочет провести саммит формулы мира в июле

Президент Владимир Зеленский предложил провести в июле международный саммит, посвященный украинской формуле мира.

Об этом он заявил во время выступления на рабочей сессии "Навстречу мирному, стабильному и процветающему миру" саммита G7 в Японии.

"Скоро – 500 дней полномасштабной войны, уже в июле это будет. И это символический промежуток времени, хороший месяц, чтобы собрать саммит формулы мира – саммит мирового большинства. Саммит всех, кто уважает честность и хочет закончить эту войну. Я приглашаю вас присоединиться к общим усилиям", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что никто не сядет за стол переговоров с Россией, пока российские захватчики остаются в Украине.

"Мир имеет силу, достаточную для того, чтобы шаг за шагом заставить Россию восстановить мир. Мы доказали это. Как пример – продовольственная безопасность. Это один из пунктов нашей формулы мира. Когда Россия заблокировала наше море, мы нашли выход. Мы договорились с ООН и Турцией создать коридор для экспорта продовольствия, чтобы никто в мире не страдал от голода или дефицита пищи. Вместе мы стабилизировали рынки. Следовательно, мы дали миру элемент мира", - сказал он.

По его словам, по аналогии это может сработать и по каждому другому пункту украинской формулы мира.

"Мы разработали формулу мира так, чтобы каждый ее пункт был поддержан резолюциями ООН. Так чтобы каждый в мире мог выбрать себе тот пункт, который способен помочь реализовать", - добавил президент.

Напомним, что в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский на саммите G20 представил формулу мира – предложения Украины, которые необходимо реализовать для окончания российской агрессии. Формула содержит 10 пунктов:

Радиационная и ядерная сохранность.

Продовольственная безопасность.

Энергетическая безопасность.

Освобождение всех пленных и депортированных.

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

Вывод российских войск и прекращение боевых действий.

Возмещение ущерба.

Немедленная защита природы.

Недопущение эскалации.

Фиксация окончания войны.

Тогда Зеленский подчеркнул, что не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью. Он добавил, что словам России доверять невозможно.