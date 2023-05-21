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Зеленский встретился с Байденом в Японии: США предоставят Украине новый пакет военной помощи (ВИДЕО)
Президент Владимир Зеленский на полях саммита G7 в Хиросиме встретился с президентом США Джо Байденом.
Соответствующий снимок глава государства опубликовал в Telegram.
Также о встрече сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена на G7. Есть новый пакет военной помощи для Украины", - отметил он.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В новый пакет военной помощи на 375 миллионов долларов вошли:
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские снаряды;
- противотанковые управляемые ракеты TOW;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- мостовые системы;
- бронированные медицинские машины;
- грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;
- тепловизионные системы;
- запчасти и другое полевое оборудование.
В США также подтвердили, что после встречи Байдена с Зеленским Пентагон объявил о дополнительной военной помощи для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны.
Напомним, вместе с союзниками США намерены создать коалицию для передачи Украине истребителей F-16. Решено, что самолеты "не обязательно будут поступать напрямую из США".
Информация о передаче Украине F-16 появилась сразу после заявления Байдена, что Вашингтон поддерживает совместные усилия с союзниками и партнерами по обучению украинских пилотов на самолетах F-16.
Хотя сначала он был категорически против передачи Украине истребителей, впоследствии заявлял, что не верит, что ПС ВСУ нужен F-16. В целом это решение зависит именно от Соединенных Штатов.
Раньше журналисты писали. что европейские союзники Украины взволнованы, что из-за президентских выборов в 2024 году США снизят военную поддержку Киева.
В США, являющихся основным источником военной помощи Украине, хватит заранее утвержденных средств на 5 месяцев поддержки Киева.
Этот промежуток времени Вашингтон считает решающим в завершении войны и последним шансом для Украины совершить контрнаступление. Если ситуация не изменится до сентября, то усилится международное давление на Украину сесть за стол переговоров.