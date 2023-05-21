Зеленский встретился с Байденом в Японии: США предоставят Украине новый пакет военной помощи (ВИДЕО)

Президент Владимир Зеленский на полях саммита G7 в Хиросиме встретился с президентом США Джо Байденом.

Соответствующий снимок глава государства опубликовал в Telegram.

Также о встрече сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена на G7. Есть новый пакет военной помощи для Украины", - отметил он.

В новый пакет военной помощи на 375 миллионов долларов вошли:

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские снаряды;

противотанковые управляемые ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

мостовые системы;

бронированные медицинские машины;

грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;

тепловизионные системы;

запчасти и другое полевое оборудование.

В США также подтвердили, что после встречи Байдена с Зеленским Пентагон объявил о дополнительной военной помощи для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны.

Напомним, вместе с союзниками США намерены создать коалицию для передачи Украине истребителей F-16. Решено, что самолеты "не обязательно будут поступать напрямую из США".

Информация о передаче Украине F-16 появилась сразу после заявления Байдена, что Вашингтон поддерживает совместные усилия с союзниками и партнерами по обучению украинских пилотов на самолетах F-16.

Хотя сначала он был категорически против передачи Украине истребителей, впоследствии заявлял, что не верит, что ПС ВСУ нужен F-16. В целом это решение зависит именно от Соединенных Штатов.

Раньше журналисты писали. что европейские союзники Украины взволнованы, что из-за президентских выборов в 2024 году США снизят военную поддержку Киева.

В США, являющихся основным источником военной помощи Украине, хватит заранее утвержденных средств на 5 месяцев поддержки Киева.

Этот промежуток времени Вашингтон считает решающим в завершении войны и последним шансом для Украины совершить контрнаступление. Если ситуация не изменится до сентября, то усилится международное давление на Украину сесть за стол переговоров.