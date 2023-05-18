США запрещают украинским пилотам учиться на F-16 в Европе – NYT

Между Европой и США остается существенное разногласие по передаче Украине истребителей F-16. Если некоторые страны постепенно готовятся к формированию "коалиции истребителей", то Вашингтон даже не позволяет украинским пилотам пройти полноценное обучение по управлению F-16, принадлежащим европейским государствам.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники среди украинских и европейских политиков, ознакомленных с ситуацией.

Наиболее активно за передачу Украине современных истребителей выступает Великобритания.

"Что действительно важно здесь, так это дать сигнал России, что у нас как нации нет философских или принципиальных возражений против предоставления Украине необходимых ей возможностей, в зависимости от того, что происходит на поле боя", — заявил британский министр обороны Бен Воллес, отметив, что именно США как страна производитель должны предоставить разрешение на передачу F-16.

Высокопоставленный американский чиновник сказал журналистам NYT, что администрация президента Джозефа Байдена все еще не желает посылать Украине собственные F-16. По его словам, одна из причин в том, что "истребители слишком дороги". Из-за этого Вашингтон должен отдавать предпочтение более важным видам вооружения для Украины.

Один из источников заявил, что ПС ВСУ могут получить F-16 уже после завершения полномасштабной войны.

В NYT отмечают, что Украина постепенно открывала новые позиции. Ранее США также отказывались поставлять HIMARS, танки Abrams и ракеты ПВО Patriot, но в настоящее время это вооружение уже активно применяется для защиты Украины.

На условиях анонимности чиновники, близкие к Байдену, отметили, что его администрация может впоследствии дать разрешение на реэкспорт — европейские страны смогут передать имеющиеся в собственности F-16.

Известно, что кроме Великобритании передачу Украине современных истребителей поддерживают Нидерланды.

Напомним, после недавнего визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание коалиции самолетов, а британский премьер-министр Риши Сунак пообещал поддержать ее.