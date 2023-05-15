Зеленский прибыл в Великобританию

Президент Украины Владимир Зеленский после визита во Францию отправился в Великобританию. Глава государства утром 15 мая прибыл в Лондон.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Сегодня - Лондон. Великобритания - лидер в расширении наших возможностей на земле и в воздухе. Это сотрудничество продолжится и сегодня", - отметил гарант.

Зеленский проведет встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Президент Украины рассчитывает на предметные переговоры с глазу на глаз и в делегациях.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отметил, что одна из целей визита – работа над укреплением обороны Украины и поддержкой движения в НАТО.

Накануне Зеленский посетил Италию, Ватикан и Германию. В частности, в немецком городе Ааахен ему вручили премию Карла Великого, присужденную ему и украинскому народу за вклад в объединение Европы.

В последний раз президент Украины совершал визит в Великобританию в феврале 2023 года, это была первая поездка в страну после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.