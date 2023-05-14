Зеленский получил премию Карла Великого, присужденную ему и народу Украины

Президенту Украины Владимиру Зеленскому вручили премию Карла Великого, присужденную ему и украинскому народу за вклад в дело объединения Европы. Соответствуюшую трансляцию вел Офис президента.

Церемония прошла традиционно в немецком городе Ааахен. Во время своего выступления Зеленский среди прочего отметил, что сейчас в Украине решается судьба всей Европы.

"Бои продолжаются. Бои продолжаются на расстоянии более 2000 километров отсюда, из Аахена – на земле Украины, в небе, в нашем Черном море. Это поле битвы, судьба Европы. Нынешняя Россия пошла агрессией не только против нас, как свободного, самостоятельного государства. Это война России за прошлое. Преодолевая километры украинской территории, Россия пыталась преодолеть годы европейской истории", – высказался он.

Кроме того, президент призвал предоставить Украине больше военной помощи. Также Зеленский заявил о необходимости зафиксировать единство между ЕС и украинской стороной решением о вступлении Украины в блок. Он добавил, что страна должна стать и членом НАТО.

На церемонии также выступили, в частности, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Международная премия имени Карла Великого вручается с 1950 года за вклад в объединение Европы. Награду ежегодно присуждает город Аахен. Премия названа в честь основателя Франкской империи Карла Великого, который в 800 году был коронован в Риме как император Запада. Столица его империи была расположена в Аахене.