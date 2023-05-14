Зеленський отримав премію Карла Великого, яку присудили йому та народу України

Президенту України Володимиру Зеленському вручили премію Карла Великого, присуджену йому та українському народові за внесок у справу об’єднання Європи. Відповідну трансляцію вів Офіс президента.

Церемонія відбулася традиційно в німецькому місті Ааахен. Під час свого виступу Зеленський серед іншого зазначив, що нині в Україні вирішується доля всієї Європи.

"Бої тривають. Бої тривають на відстані понад 2000 кілометрів звідси, з Аахена – на землі України, у небі, у нашому Чорному морі. Це – поле битви, доля Європи. Теперішня Росія пішла агресією не лише проти нас, як вільної, самостійної держави, не лише проти об’єднаної Європи, як глобального символу миру і процвітання. Це війна Росії за минуле. Долаючи кілометри української території, Росія намагалась подолати роки європейської історії", – висловився він.

Крім того, президент закликав надати Україні більше військової допомоги. Також Зеленський заявив про необхідність зафіксувати єдність між ЄС та українською стороною рішенням про вступ України до блоку. Він додав, що країна має стати й членом НАТО.

На церемонії також виступили, зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Міжнародна премія імені Карла Великого вручається з 1950 року за внесок в об'єднання Європи. Нагороду щорічно присуджує місто Аахен. Премію названо на честь засновника Франкської імперії Карла Великого, який був у 800 році коронований у Римі як імператор Заходу. Столиця його імперії була розташована в Аахені.