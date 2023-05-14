Зеленський прибув до Німеччини: що планує обговорити (ФОТО)

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 14 травня, після поїздки до Риму, прибув з офіційним візитом до Берліну.

Про це він повідомив у Twitter.

Already in Berlin. Weapons. Powerful package. Air defense. Reconstruction. EU. NATO. Security. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2023

Голова держави має намір обговорити з колегами основні питання, що важливі для України, — зброя і післявоєнне життя.

"Вже в Берліні. Зброя. Потужний пакет. ППО. Реконструкція. Європа. НАТО. Безпека", — коротко описав свій візит президент.

За інформацією німецького таблоїда Bild, Зеленський приземлився в Берліні в аеропорту BER. Звідти гелікоптером він відправився до Бендлерблоку в Берліні-Тіргартен, другої офіційної резиденції міністра оборони.

Він спочатку зустрінется з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром в Берліні, а потім - з канцлером Олафом Шольцем. Запланована розмова віч-на-віч.

Раніше очікувалося, що Зеленський відвідає Німеччину цими вихідними, адже він та український народ стали лауреатами Міжнародної премії імені Карла Великого. Церемонія вручення премії відбудеться в неділю, 14 травня.

Крім того, як вже зазначив президент, Німеччина нещодавно оголосила про новий найбільший від початку війни пакет військової допомоги Україні. Сторони обговорять і його вміст та інші потреби ЗСУ.