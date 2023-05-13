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"Важливий візит для перемоги": Зеленський прибув до Італії

Володимир Зеленський, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні зустрів Зеленського. Фото: Twitter/Antonio Tajani

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 13 травня, прибув з офіційним візитом до Риму. 

Про це він повідомив в Twitter.

В Італії відбудуться зустрічі Зеленського з президентом Серджо Маттареллою, а також премʼєр-міністром Джорджею Мелоні та Папою Римським Франциском, уточнив керівник ОП Андрій Єрмак, який супроводжує голову держави.

"Рим. Зустрічі з Президентом Італії Серджо Маттареллою, Премʼєр-міністром Джорджею Мелоні та Папою Римським Франциском. Важливий візит для перемоги України", — прокоментував свою поїздку Зеленський.

Єрмак також акцентував, що це важливий візит для перемоги України.

Про візит Зеленського до Риму стало відомо напередодні. Очікується, що він також поїде до Німеччини цими вихідними, адже він та український народ стали лауреатами Міжнародної премії імені Карла Великого. Українського президента чекають на церемонії вручення премії  14 травня у Німеччині.

Автор:
Віта Молодан