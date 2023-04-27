Шмигаль подарував Папі Римському фотоальбом про злочини Росії в Бучі (ФОТО)

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час своєї поїздки до Італії у Ватикані зустрівся з Папою Римським Франциском.

Про це Шмигаль повідомив у Телеграм.

"У Ватикані зустрівся з Його Святістю, Папою Франциском. Розповів, як українці щодня вимушені боротися за свої життя у війні, яку розв’язала Росія", - зазначив прем'єр-міністр.

Він підкреслив, що цінує зусилля Святого Престолу, спрямовані на завершення війни, і вважає, що найкращий шлях до миру — це формула президента України Володимира Зеленського.

"Сподіваємось, Ватикан долучиться до її реалізації, зокрема до процесу повернення полонених і депортованих, відновлення справедливості та фіксації закінчення війни", - наголосив Шмигаль.

Він передав Папі Франциску фотоальбом про злочини Росії в Бучі, Бородянці й інших містах України, який наочно демонструє ненависть і жорстокість агресора, які він приніс на українські землі.

Крім того, Шмигаль подякував Його Святості за гуманітарну допомогу, а також за лікування у ватиканському госпіталі українських дітей, які постраждали від російської агресії.

Також прем'єр-міністр запросив Папу Франциска в Україну.

"Будемо раді вітати Понтифіка в ці нелегкі часи. Розраховуємо, що Святий Престол використає свій вплив, аби повернути мир на всі наші землі", - зауважив Шмигаль.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск під час візиту до Угорщини планує обговорити мир для України.

Раніше Понтифік запевнив, що він готовий провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та лідером країни-агресора РФ Володимиром Путіним.