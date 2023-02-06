Папа Римський заявив про готовність зустрітися з Зеленським та Путіним

Папа Римський Франциск запевнив, що він готовий провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та лідером країни-агресора РФ Володимиром Путіним.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє видання Corriere della Sera.

Понтифік розповів, що він готовий зустрітися як із Путіним, так і з Зеленським для обговорення можливостей урегулювання війни.

"Я відкритий для зустрічей із президентами як України, так і Росії. До Києва я не поїхав, бо на той момент поїхати не було можливості", – заявив Франциск.

За його словами, на другий день після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, він відвідав російське посольство при Святому престолі та поговорив із послом.

Папа Франциск уточнив, що збирався вирушити з візитом до Москви для зустрічі з Путіним, при цьому глава МЗС Росії Сергій Лавров пообіцяв розглянути таку можливість, але згодом відповів, що "поки в цьому немає потреби".

Раніше Папа Римський Франциск заявив, що війни, подібні до війни в Україні, де цивільні території зазнають безладного знищення, є "злочином проти Бога та людства".

Також понтифік переконаний, що постачати Україні зброю, якою вона захищається від російської агресії та боронить свою територіальну цілісність і свободу, є морально законним.