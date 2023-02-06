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Папа Римський заявив про готовність зустрітися з Зеленським та Путіним
Папа Римський Франциск запевнив, що він готовий провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та лідером країни-агресора РФ Володимиром Путіним.
Про це повідомляє видання Corriere della Sera.
Понтифік розповів, що він готовий зустрітися як із Путіним, так і з Зеленським для обговорення можливостей урегулювання війни.
"Я відкритий для зустрічей із президентами як України, так і Росії. До Києва я не поїхав, бо на той момент поїхати не було можливості", – заявив Франциск.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За його словами, на другий день після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, він відвідав російське посольство при Святому престолі та поговорив із послом.
Папа Франциск уточнив, що збирався вирушити з візитом до Москви для зустрічі з Путіним, при цьому глава МЗС Росії Сергій Лавров пообіцяв розглянути таку можливість, але згодом відповів, що "поки в цьому немає потреби".
Раніше Папа Римський Франциск заявив, що війни, подібні до війни в Україні, де цивільні території зазнають безладного знищення, є "злочином проти Бога та людства".
Також понтифік переконаний, що постачати Україні зброю, якою вона захищається від російської агресії та боронить свою територіальну цілісність і свободу, є морально законним.