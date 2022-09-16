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Папа Римський назвав постачання зброї Україні морально прийнятним

Папа Римський назвав постачання зброї Україні морально прийнятним

Папа Римський Франциск заявив, що постачати Україні зброю, якою вона захищається від російської агресії та боронить свою територіальну цілісність і свободу, є морально законним.

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Про це повідомляє Reuters.

Папу запитали, чи з точки зору моралі правильно відправляти зброю Україні.

"Це політичне рішення, яке може бути моральним, морально прийнятним, якщо воно ухвалюється в умовах моралі", — сказав Франциск.

Він пояснив принципи Римо-Католицької Церкви "Справедливої ​​війни", які дозволяють пропорційне використання смертоносної зброї для самозахисту від держави-агресора.

"Самооборона - це не тільки закон, але й прояв любові до Батьківщини. Хто не захищає себе, хто щось не захищає, той її не любить. Хто захищає, любить", - сказав він.

Пояснюючи різницю між моральним чи аморальним постачанням зброї іншій країні, Франциск сказав:

"Це може бути аморальним, якщо наміром є спровокувати нову війну або продати чи викинути зброю, яка країні більше не потрібна. Мотивація – це те, що значною мірою визначає моральність цієї дії", – сказав він.

Папу Римського також запитали, чи повинна Україна вести переговори з країною, яка напала на неї, і чи існує "червона лінія", залежно від діяльності Росії, після чого вона може відмовитися від переговорів.

"Завжди важко зрозуміти діалог з країнами, які почали війну... це важко, але цього не варто відкидати. Я б не виключав діалогу з будь-якою силою, яка воює, навіть з агресором... Іноді доводиться вести такий діалог. Це пахне, але це потрібно робити", — сказав пантифік.

Папа використовував італійське слово "puzza" (запах або сморід), що в розмовній мові еквівалентно англійському "затиснути ніс", щоб описати те, чого людина не хоче робити.

"Діалог- це завжди крок вперед, з простягнутою рукою, завжди. Бо інакше ми закриваємо єдині розумні двері до миру. Іноді агресор ине сприймають діалог. Як шкода. Але діалог завжди потрібно вести або принаймні пропонувати. І це йде на користь тим, хто його пропонує", - сказав Франциск.

Нагадаємо, що 25 серпня Міністерство закордонних справ України викликало апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса у зв’язку із висловлюваннями папи Франциска про дочку російського націоналістичного публіциста, філософа та соціолога Олександра Дугіна Дар'ю, вбиту внаслідок підриву авто в Московській області 20 серпня. Тоді пантифік назвав її "безневинною жертвою".

Пізніше у Ватикані пояснили, що заяви папи римського Франциска, зокрема сказані в останні дні, слід сприймати як висловлені на захист цінності людського життя, а не задля демонстрації політичної позиції

Автор:
Світлана Манько