Папа Римський назвав постачання зброї Україні морально прийнятним

Папа Римський Франциск заявив, що постачати Україні зброю, якою вона захищається від російської агресії та боронить свою територіальну цілісність і свободу, є морально законним.

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Про це повідомляє Reuters.

Папу запитали, чи з точки зору моралі правильно відправляти зброю Україні.

"Це політичне рішення, яке може бути моральним, морально прийнятним, якщо воно ухвалюється в умовах моралі", — сказав Франциск.

Він пояснив принципи Римо-Католицької Церкви "Справедливої ​​війни", які дозволяють пропорційне використання смертоносної зброї для самозахисту від держави-агресора.

"Самооборона - це не тільки закон, але й прояв любові до Батьківщини. Хто не захищає себе, хто щось не захищає, той її не любить. Хто захищає, любить", - сказав він.

Пояснюючи різницю між моральним чи аморальним постачанням зброї іншій країні, Франциск сказав:

"Це може бути аморальним, якщо наміром є спровокувати нову війну або продати чи викинути зброю, яка країні більше не потрібна. Мотивація – це те, що значною мірою визначає моральність цієї дії", – сказав він.

Папу Римського також запитали, чи повинна Україна вести переговори з країною, яка напала на неї, і чи існує "червона лінія", залежно від діяльності Росії, після чого вона може відмовитися від переговорів.

"Завжди важко зрозуміти діалог з країнами, які почали війну... це важко, але цього не варто відкидати. Я б не виключав діалогу з будь-якою силою, яка воює, навіть з агресором... Іноді доводиться вести такий діалог. Це пахне, але це потрібно робити", — сказав пантифік.

Папа використовував італійське слово "puzza" (запах або сморід), що в розмовній мові еквівалентно англійському "затиснути ніс", щоб описати те, чого людина не хоче робити.

"Діалог- це завжди крок вперед, з простягнутою рукою, завжди. Бо інакше ми закриваємо єдині розумні двері до миру. Іноді агресор ине сприймають діалог. Як шкода. Але діалог завжди потрібно вести або принаймні пропонувати. І це йде на користь тим, хто його пропонує", - сказав Франциск.

Нагадаємо, що 25 серпня Міністерство закордонних справ України викликало апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса у зв’язку із висловлюваннями папи Франциска про дочку російського націоналістичного публіциста, філософа та соціолога Олександра Дугіна Дар'ю, вбиту внаслідок підриву авто в Московській області 20 серпня. Тоді пантифік назвав її "безневинною жертвою".

Пізніше у Ватикані пояснили, що заяви папи римського Франциска, зокрема сказані в останні дні, слід сприймати як висловлені на захист цінності людського життя, а не задля демонстрації політичної позиції