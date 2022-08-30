У Ватикані пояснили слова папи Франциска про вбиту дочку Дугіна, які обурили українське МЗС

Заяви папи римського Франциска, зокрема сказані в останні дні, слід сприймати як висловлені на захист цінності людського життя, а не задля демонстрації політичної позиції, зазначають у Ватикані. Відповідне комюніке 30 серпня поширила прес-служба Святого Престолу, повідомляє його інформаційний портал Vatican News.

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"У контексті війни в Україні мали місце численні виступи Святішого Отця Франциска та його співробітників щодо неї. Їхня мета, в основному, – це закликати пастирів і вірних до молитви, а всіх людей доброї волі – до солідарності та зусиль, спрямованих на відбудову миру", - йдеться у ньому.

При цьому зазначено, що вже не раз, зокрема протягом останніх днів, виникали публічні дискусії щодо політичного значення, присвоюваного таким висловлюванням.

"Стосовно цього слід наголосити, що слова Святішого Отця щодо цього драматичного питання потрібно розуміти як голос, піднесений на захист людського життя та цінностей, пов’язаних з ним, а не як зайняття політичної позиції", - йдеться у заяві.

У Ватикані вказують, що заяви голови католицької церкви стосовно широкомасштабної війни в Україні, яку розпочала Росія, є чіткими й однозначними "у засудженні її як морально несправедливої, неприйнятної, варварської, безумної, огидної та святотатської".

Нагадаємо, що 25 серпня Міністерство закордонних справ України викликало апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса у зв’язку із висловлюваннями папи Франциска про дочку російського націоналістичного публіциста, філософа та соціолога Олександра Дугіна Дар'ю, вбиту внаслідок підриву авто в Московській області 20 серпня.

Перед цим, під час аудієнції 24 серпня Франциск заявив, що думає, зокрема, про те, як багато людей "розплачуються за божевілля всіх сторін - тому що війна є божевіллям, і ніхто на війні не може сказати, що не божевільний".

"Я думаю про ту бідолашну дівчину, яку бомба підірвала під сидінням автомобіля в Москві. Невинні платять за війну, невинні! Давайте задумаємося над цією реальністю і скажемо один одному: війна – це божевілля", - сказав голова католицької церкви.

Зазначимо, що Федеральна служба безпеки РФ вже 22 серпня заявила про розкриття злочину, вказавши, що виконавицею була українська військовослужбовиця Наталя Вовк (Шабан), яка до цього проживала в окупованому РФ Маріуполі Донецької області. Місяць до вбивства Дугіної вона перебувала у РФ, знявши з дочкою житло у будинку, де та проживала, і поїхала з Росії наступного ж дня після вибуху.

Пізніше у ФСБ заявили про викриття спільника Вовк на ім'я Богдан Циганенко, який нібито забезбечив її підробними документами та автономерами. Українська ж сторона причетність до організації вбивства офіційно спростовує.

Джерело фото: ua.depositphotos.com