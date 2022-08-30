В Ватикане объяснили слова папы Франциска об убитой дочери Дугина, возмутившие украинский МИД

Заявления папы римского Франциска, в частности, сказанные в последние дни, следует воспринимать как высказанные в защиту ценности человеческой жизни, а не для демонстрации политической позиции, отмечают в Ватикане. Соответствующее коммюнике 30 августа распространила пресс-служба Святого Престола, сообщает его информационный портал Vatican News.

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"В контексте войны в Украине имели место многочисленные выступления Святейшего Отца Франциска и его сотрудников относительно нее. Их цель, в основном, – призвать пастырей и верующих к молитве, а всех людей доброй воли – к солидарности и усилиям, направленным на восстановление мира", – говорится в нем.

При этом отмечено, что уже не раз, в частности в последние дни, возникали публичные дискуссии о политическом значении, присваиваемом таким высказыванием.

"Что касается этого, следует отметить, что слова Святейшего Отца по этому драматическому вопросу нужно понимать как голос, возвышенный в защиту человеческой жизни и ценностей, связанных с ней, а не как занятие политической позиции", - говорится в заявлении.

В Ватикане указывают, что заявления главы католической церкви относительно широкомасштабной войны в Украине, которую начала Россия, четкие и однозначные "в осуждении ее как морально несправедливой, неприемлемой, варварской, безумной, отвратительной и святотатской".

Напомним, что 25 августа Министерство иностранных дел Украины вызвало апостольского нунция в Украине Висвальдаса Кульбокаса в связи с высказываниями папы Франциска о дочери российского националистического публициста, философа и социолога Александра Дугина Дарье, убитой в результате подрыва авто в Московской области 20 августа.

Перед этим во время аудиенции 24 августа Франциск заявил, что думает, в частности, о том, как многие люди "расплачиваются за безумие всех сторон - потому что война является безумием, и никто на войне не может сказать, что не безумен".

"Я думаю о той бедной девушке, которую бомба взорвала под сиденьем автомобиля в Москве. Невинные платят за войну, невинные! Давайте задумаемся над этой реальностью и скажем друг другу: война – это безумие", - сказал глава католической церкви.

Отметим, что Федеральная служба безопасности РФ уже 22 августа заявила о раскрытии преступления, указав, что исполнительницей была украинская военнослужащая Наталья Вовк (Шабан), проживавшая до этого в оккупированном РФ Мариуполе Донецкой области. Месяц до убийства Дугиной она находилась в РФ, сняв с дочерью жилье в доме, где та проживала, и уехала из России на следующий же день после взрыва.

Позже в ФСБ заявили о разоблачении сообщника Вовк по имени Богдан Цыганенко, якобы обеспечившего ее поддельными документами и автономерами. Украинская же сторона причастность к организации убийства официально опровергает.

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