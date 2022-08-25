МИД Украины возмущен заявлением папы римского о "невинности" убитой дочери Дугина

Министерство иностранных дел Украины 25 августа вызвало апостольского нунция в Украине Висвальдаса Кульбокаса в связи с высказываниями папы Франциска об убитой в Московской области дочери российского общественного деятеля Александра Дугина Дарьи.

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Об этом говорится в сообщении дипведомства. Причем в нем подчеркивается, что заявление главы Ватикана прозвучало во время всеобщей аудиенции 24 августа - именно в День независимости Украины и день, в который исполнилось ровно шесть месяцев с момента полномасштабного вооруженного вторжения России в Украину.

"Висвальдас Кульбокас было доведено, что в Украине глубоко разочарованы словами понтифика, которые несправедливо приравнивают агрессора и жертву. При этом вызывает непонимание решение папы Франциска вспомнить в контексте российско-украинской войны смерть российской гражданки на территории России, к которой Украина не имеет никакого отношения", – заявили в МИД.

В ведомстве обратили внимание нунция на то, что с начала вторжения РФ в Украину Франциск ни разу не уделил особого внимания конкретным жертвам войны, среди которых, по подсчетам властей, уже 376 украинских детей, погибших от рук российских оккупантов.

"В украинском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что в дальнейшем Святой Престол будет избегать несправедливых высказываний, вызывающих разочарование в украинском обществе", - указали в МИД.

Напомним, что во время аудиенции 24 августа Франциск заявил, что думает, в частности, о том, как многие люди "расплачиваются за безумие всех сторон - потому что война является безумием, и никто на войне не может сказать, что не безумен".

"Я думаю о той бедной девушке, которую бомба под сиденьем автомобиля взорвала в Москве. Невинные платят за войну, невинные! Давайте задумаемся над этой реальностью и скажем друг другу: война – это безумие", - сказал глава католической церкви.

Напомним, что вечером 20 августа в автомобиле Toyota Land Cruiser, принадлежавшем самому Дугину и двигавшемуся в районе поселка Большие Вяземы Московской области, сработало взрывное устройство, после чего произошло возгорание машины. По данным Следственного комитета РФ, устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дарья Дугина, которая была за рулем, погибла на месте.

Однако уже 22 августа Федеральная служба безопасности РФ заявила о раскрытии преступления, указав, что исполнительницей была украинская военнослужащая Наталья Вовк (Шабан), ранее проживавшая в оккупированном РФ Мариуполе Донецкой области и прибывшая в Россию 23 февраля вместе с 12-летней дочерью, снявшая жилье в доме, где жила Дугина, а после взрыва, 21 августа, уехавшая из РФ в Эстонию. По утверждению ФСБ, убийство было подготовлено украинскими спецслужбами, однако о конкретных мотивах преступления не сообщалось.

Украинские же власти опровергли причастность к организации убийства, в частности советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что его могли совершить некие внутрироссийские радикальные силы в ситуации когда "Россия начинает внутренне разваливаться", при этом сама гибель Дугиной является "кармическим возмездием за то, что ты хочешь, чтобы другие люди трагически погибли". В свою очередь, президент Владимир Зеленский, когда его спросили 23 августа об убийстве Дугиной, заявил, что "это точно не наша ответственность, это не гражданка нашего государства – нас она не интересует".

Отметим также, что сам папа Франциск уже неоднократно в течение 2022 года заявлял о своем желании посетить Украину.

Источник фото: ua.depositphotos.com