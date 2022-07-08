Папа Римский Франциск может посетить Украину уже в августе

Подготовка путешествия в Киев Папы Римского Франциска начнется после визита в Канаду и не исключено, что он приедет в Украину уже в августе.

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Об этом сообщил секретарь по делам отношений Святого Престола с государствами и международными организациями, архиепископ Пол Ричард Галлагер в интервью с Ватиканистом Иньяцио Инграо.

По его словам, папа очень убежден в том, что если сможет совершить визит, это может иметь положительные результаты.

"Он сказал, что поедет в Украину и всегда проявлял готовность посетить Москву и встретиться с российскими властями", - подчеркнул он.

На вопрос о том, может ли путешествие в Киев состояться по возвращении из Канады, глава ватиканской дипломатии ответил:

"Да, думаю, вернувшись из Канады, начнется изучение действительной возможности этого. Возможно, я бы не исключал это, но многое будет зависеть от результатов путешествия в Канаду, увидим, как Папа будет переносить это путешествие, которое также очень требовательно, а потом увидим" - сказал Пол Ричард Галлагер.

Напомним, 4 июля Папа Римский Франциск заявил о возможности посетить Киев и Москву после визита в Канаду в конце этого месяца. По его словам, когда Ватикан впервые спросил Россию о визите несколько месяцев назад, Москва тогда ответила, что сейчас неподходящее время.

Еще в мае он назвал Мариуполь "варварски разбомбленным и разрушенным", подчеркнув, что вторжение русской армии заставило его "страдать и плакать".