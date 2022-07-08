Папа Римський Франциск може відвідати Україну вже у серпні

Приготування подорожі до Києва Папи Римського Франциска розпочнеться після візиту в Канаду й не виключено, що він приїде в Україну вже в серпні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив секретар у справах стосунків Святого Престолу з державами й міжнародними організаціями, архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер в інтерв’ю з Ватиканістом Іньяціо Інґрао.

За його словами, папа дуже переконаний у тому, що якщо зможе здійснити візит, це може мати позитивні результати.

"Він сказав, що поїде в Україну та завжди виявляв готовність відвідати Москву, та зустрітися з російською владою", - наголосив він.

На запитання про те, чи подорож до Києва може відбутися після повернення з Канади, очільник ватиканської дипломатії відповів:

"Так, думаю, повернувшись з Канади, розпочнеться вивчення дійсної можливості цього. Можливо, я б не виключав це, але багато залежатиме від результатів подорожі в Канаду, побачимо, як Папа переноситиме цю подорож, яка також є дуже вимогливою, а тоді побачимо", - сказав Пол Річард Ґаллаґер.

Нагадаємо, 4 липня Папа Римський Франциск заявив про можливість відвідати Київ та Москву після візиту до Канади наприкінці цього місяця. За його словами, коли Ватикан вперше запитав Росію про візит кілька місяців тому, Москва тоді відповіла, що зараз невідповідний час.

Ще у травні він назвав Маріуполь "варварськи розбомбленим та зруйнованим", наголосивши, що вторгнення російської армії змусило його "страждати і плакати".