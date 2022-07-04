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Папа Римський планує відвідати Україну
Папа Римський Франциск заявив про можливість відвідати Київ та Москву після візиту до Канади наприкінці цього місяця.
Про це Папа Римський Франциск розповів в інтерв'ю Reuters.
Папа Римський Франциск зазначив, що хотів би поїхати в обидві столиці – до Києва та Москви.
"Я хотів би поїхати (в Україну – ред.), але спочатку хотів відвідати Москву. Ми обмінялися повідомленнями про це (з російською стороною – ред.), бо я думав, що якби російський президент дав мені маленьке віконце, щоб служити справі миру. І після того, як я повернуся з Канади, можливо, мені вдасться поїхати до України", – сказав Папа Римський.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За його словами, коли Ватикан вперше запитав Росію про візит кілька місяців тому, Москва тоді відповіла, що зараз невідповідний час.
Нагадаємо, що Папа Римський Франциск назвав війну в Україні "жахливим регресом людства".