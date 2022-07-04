Папа Римський планує відвідати Україну

Папа Римський Франциск заявив про можливість відвідати Київ та Москву після візиту до Канади наприкінці цього місяця.

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Про це Папа Римський Франциск розповів в інтерв'ю Reuters.

Папа Римський Франциск зазначив, що хотів би поїхати в обидві столиці – до Києва та Москви.

"Я хотів би поїхати (в Україну – ред.), але спочатку хотів відвідати Москву. Ми обмінялися повідомленнями про це (з російською стороною – ред.), бо я думав, що якби російський президент дав мені маленьке віконце, щоб служити справі миру. І після того, як я повернуся з Канади, можливо, мені вдасться поїхати до України", – сказав Папа Римський.

За його словами, коли Ватикан вперше запитав Росію про візит кілька місяців тому, Москва тоді відповіла, що зараз невідповідний час.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск назвав війну в Україні "жахливим регресом людства".