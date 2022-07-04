- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Папа Римский планирует посетить Украину
Папа Римский Франциск заявил о возможности посетить столицу Украины и России после визита в Канаду в конце этого месяца.
Об этом Папа Римский Франциск рассказал в интервью Reuters.
Папа Римский Франциск отметил, что хотел бы поехать в обе столицы – в Киев и Москву.
"Я хотел бы поехать (в Украину – ред.), но сначала хотел посетить Москву. Мы обменялись сообщениями об этом (с российской стороной – ред.), потому что я думал, что если бы российский президент дал мне маленькое окошко, чтобы служить делу мира. И после того, как я вернусь из Канады, возможно, мне удастся поехать в Украину", – сказал папа Римский.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По его словам, когда Ватикан впервые спросил Россию о визите несколько месяцев назад, Москва тогда ответила, что сейчас неподходящее время.
Напомним, что Папа Римский Франциск назвал войну в Украине "жутким регрессом человечества".