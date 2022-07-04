Папа Римский планирует посетить Украину

Папа Римский Франциск заявил о возможности посетить столицу Украины и России после визита в Канаду в конце этого месяца.

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Об этом Папа Римский Франциск рассказал в интервью Reuters.

Папа Римский Франциск отметил, что хотел бы поехать в обе столицы – в Киев и Москву.

"Я хотел бы поехать (в Украину – ред.), но сначала хотел посетить Москву. Мы обменялись сообщениями об этом (с российской стороной – ред.), потому что я думал, что если бы российский президент дал мне маленькое окошко, чтобы служить делу мира. И после того, как я вернусь из Канады, возможно, мне удастся поехать в Украину", – сказал папа Римский.

По его словам, когда Ватикан впервые спросил Россию о визите несколько месяцев назад, Москва тогда ответила, что сейчас неподходящее время.

Напомним, что Папа Римский Франциск назвал войну в Украине "жутким регрессом человечества".