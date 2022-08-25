МЗС України обурене заявою папи римського про "невинність" вбитої дочки Дугіна

Міністерство закордонних справ України 25 серпня викликало апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса у зв’язку із висловлюваннями папи Франциска про вбиту в Московській області дочку російського громадського діяча Олександра Дугіна Дар'ю.

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Про це йдеться у повідомленні дипвідомства. Причому у ньому підкреслюється, що заява голови Ватикана пролунала під час загальної аудієнції 24 серпня - саме у День незалежності України та день, в який виповнилося рівно шість місяців з моменту повномасштабного збройного вторгнення Росії в Україну.

"Вісвальдасу Кульбокасу було наголошено, що в Україні глибоко розчаровані словами понтифіка, які несправедливо прирівнюють агресора та жертву. При цьому викликає нерозуміння рішення папи Франциска згадати у контексті російсько-української війни смерть російської громадянки на території Росії, до якої Україна не має жодного відношення", - заявили в МЗС.

Натомість у відомстві звернули увагу нунція на те, що з початку вторгнення РФ в Україну Франциск жодного разу не приділив окремої уваги конкретним жертвам війни, серед яких, за підрахунками влади, вже 376 українських дітей, які загинули від рук російських окупантів.

"В українському зовнішньополітичному відомстві висловили сподівання, що надалі Святий Престол уникатиме несправедливих висловлювань, які викликають розчарування в українському суспільстві", - вказали у МЗС.

Нагадаємо, що під час аудієнції 24 серпня Франциск заявив, що думає, зокрема, про те, як багато людей "розплачуються за божевілля всіх сторін - тому що війна є божевіллям, і ніхто на війні не може сказати, що не божевільний".

"Я думаю про ту бідолашну дівчину, яку бомба підірвала під сидінням автомобіля в Москві. Невинні платять за війну, невинні! Давайте задумаємося над цією реальністю і скажемо один одному: війна – це божевілля", - сказав голова католицької церкви.

Нагадаємо, що ввечері 20 серпня в автомобілі Toyota Land Cruiser, що належав самому Дугіну і рухався в районі селища Великі В'яземи Московської області, спрацював вибуховий пристрій, після чого стався загоряння машини. За даними Слідчого комітету РФ, вибуховий пристрій було закладено під дном автомобіля з боку водія. Дар'я Дугіна, яка була за кермом, загинула на місці.

Однак вже 22 серпня Федеральна служба безпеки РФ заявила про розкриття злочину, вказавши, що виконавицею була українська військовослужбовиця Наталя Вовк (Шабан), яка до цього проживала в окупованому РФ Маріуполі Донецької області та прибула до Росії 23 лютого разом з 12-річною дочкою, зняла житло у будинку, де жила Дугіна, а після вибуху, 21 серпня, виїхала з РФ до Естонії. За твердженням ФСБ, вбивство було підготовлене українськими спецслужбами, однак про конкретні мотиви злочину не повідомлялося.

В українській же владі спростовують причетність до організації вбивства, зокрема радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що його могли скоїти якісь внутрішньоросійські радикальні сили в ситуації коли "Росія починає внутрішньо розвалюватися", при цьому сама загибель Дугіної є "кармічною відплатою за те, що ти хочеш, щоб інші люди трагічно загинули". В свою чергу президент Володимир Зеленський, коли його спитали 23 серпня про вбивство Дугіної, заявив, що "це точно не наша відповідальність, це не громадянка нашої держави – нас вона не цікавить".

Зазначимо при цьому, що сам папа Франциск вже неодноразово протягом 2022 року заявляв про своє бажання відвідати Україну.

Джерело фото: ua.depositphotos.com