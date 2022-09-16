Папа Римский назвал поставки оружия Украине морально законными

Папа Римский Франциск заявил, что поставлять Украине оружие, которым она защищается от российской агрессии и защищает свою территориальную целостность и свободу, морально законно.

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Об этом сообщает Reuters.

Папу спросили, правильно ли с точки зрения морали отправлять оружие Украине.

"Это политическое решение, которое может быть нравственным, морально приемлемым, если оно принимается в условиях морали", - сказал Франциск.

Он объяснил принципы Римско-Католической Церкви "Справедливой войны", позволяющие пропорциональное использование смертоносного оружия для самозащиты от государства-агрессора.

"Самооборона – это не только закон, но и проявление любви к Родине. Кто не защищает себя, кто что-то не защищает, тот ее не любит. Кто защищает, любит", – сказал он.

Объясняя разницу между моральным или безнравственным снабжением оружия другой стране, Франциск сказал:

"Это может быть аморальным, если ты намерен спровоцировать новую войну или продать или выбросить оружие, которое стране больше не нужно. Мотивация - это то, что в значительной степени определяет нравственность этого действия", - сказал он.

Папу Римского также спросили, должна ли Украина вести переговоры с напавшей на нее страной и существует ли "красная линия" в зависимости от деятельности России, после чего она может отказаться от переговоров.

"Всегда трудно понять диалог со странами, которые начали войну... это трудно, но этого не стоит отвергать. Я бы не исключал диалога с любой воюющей силой, даже с агрессором... Иногда приходится вести такой диалог. Это пахнет, но это нужно делать", - сказал понтифик.

Папа использовал итальянское слово "puzza" (запах или вонь), что в разговорном языке эквивалентно английскому "зажать нос", чтобы описать то, чего человек не хочет делать.

"Диалог- это всегда шаг вперед, с протянутой рукой, всегда. Потому что иначе мы закрываем единственную разумную дверь к миру. Иногда агрессор не воспринимает диалог. Как жаль. Но диалог всегда нужно вести или по крайней мере предлагать. И это идет на пользу тем, кто его предлагает", - сказал Франциск.

Напомним, что 25 августа Министерство иностранных дел Украины вызвало апостольского нунция в Украине Висвальдаса Кульбокаса в связи с высказываниями папы Франциска о дочери российского националистического публициста, философа и социолога Александра Дугина Дарью, убитую в результате подрыва авто в Московской области. Тогда понтифик назвал ее "невинной жертвой".

Позже в Ватикане объяснили, что заявления папы римского Франциска, в частности, сказанные в последние дни, следует воспринимать как высказанные в защиту ценности человеческой жизни, а не для демонстрации политической позиции