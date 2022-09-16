Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

Папа Римский назвал поставки оружия Украине морально законными

Папа Римский назвал поставки оружия Украине морально законными

Папа Римский Франциск заявил, что поставлять Украине оружие, которым она защищается от российской агрессии и защищает свою территориальную целостность и свободу, морально законно.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Reuters.

Папу спросили, правильно ли с точки зрения морали отправлять оружие Украине.

"Это политическое решение, которое может быть нравственным, морально приемлемым, если оно принимается в условиях морали", - сказал Франциск.

Он объяснил принципы Римско-Католической Церкви "Справедливой войны", позволяющие пропорциональное использование смертоносного оружия для самозащиты от государства-агрессора.

"Самооборона – это не только закон, но и проявление любви к Родине. Кто не защищает себя, кто что-то не защищает, тот ее не любит. Кто защищает, любит", – сказал он.

Объясняя разницу между моральным или безнравственным снабжением оружия другой стране, Франциск сказал:

"Это может быть аморальным, если ты намерен спровоцировать новую войну или продать или выбросить оружие, которое стране больше не нужно. Мотивация - это то, что в значительной степени определяет нравственность этого действия", - сказал он.

Папу Римского также спросили, должна ли Украина вести переговоры с напавшей на нее страной и существует ли "красная линия" в зависимости от деятельности России, после чего она может отказаться от переговоров.

"Всегда трудно понять диалог со странами, которые начали войну... это трудно, но этого не стоит отвергать. Я бы не исключал диалога с любой воюющей силой, даже с агрессором... Иногда приходится вести такой диалог. Это пахнет, но это нужно делать", - сказал понтифик.

Папа использовал итальянское слово "puzza" (запах или вонь), что в разговорном языке эквивалентно английскому "зажать нос", чтобы описать то, чего человек не хочет делать.

"Диалог- это всегда шаг вперед, с протянутой рукой, всегда. Потому что иначе мы закрываем единственную разумную дверь к миру. Иногда агрессор не воспринимает диалог. Как жаль. Но диалог всегда нужно вести или по крайней мере предлагать. И это идет на пользу тем, кто его предлагает", - сказал Франциск.

Напомним, что 25 августа Министерство иностранных дел Украины вызвало апостольского нунция в Украине Висвальдаса Кульбокаса в связи с высказываниями папы Франциска о дочери российского националистического публициста, философа и социолога Александра Дугина Дарью, убитую в результате подрыва авто в Московской области. Тогда понтифик назвал ее "невинной жертвой".

Позже в Ватикане объяснили, что заявления папы римского Франциска, в частности, сказанные в последние дни, следует воспринимать как высказанные в защиту ценности человеческой жизни, а не для демонстрации политической позиции

Автор:
Светлана Манько