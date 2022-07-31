Папа Римский может уйти в отставку из-за проблем со здоровьем, но пообещал посетить Украину

Папа Римский Франциск заявил, что когда-нибудь будет готов уйти в отставку, если серьезные проблемы со здоровьем помешают ему руководить Католической Церковью.

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Об этом пишет Sky News.

Папа Франциск заявил, что его преклонный возраст и трудности с ходьбой положили начало новой, более медленной фазе его папства.

"Я не думаю, что смогу продолжать путешествовать в таком же ритме, как раньше", - сказал 85-летний понтифик, возвращаясь в Рим после недельного путешествия по Канаде.

Папа Римский последние несколько месяцев пользуется инвалидной коляской, тростью или ходунками из-за боли в колене, вызванной переломом и воспалением связок.

"Я думаю, что в моем возрасте и с этими ограничениями мне нужно немного сохранить себя, чтобы иметь возможность служить Церкви или решить отойти", - сказал Франциск.

Ранее он заявлял, что может пойти по стопам Папы Бенедикта, который в 2013 году стал первым Папой за 600 лет, ушедшим в отставку вместо пожизненного правления.

"Двери открыты. Это один из нормальных вариантов. До сих пор я этой дверью не пользовался. Я не счел нужным думать о такой возможности, но это не значит, что послезавтра я не буду думать об этом", - заявил Франциск.

Но несмотря на состояние здоровья, как сообщает Vatican News, Папа Римский намерен посетить Украину.

"Я уже сказал, что в Украину хочу поехать. Увидим, что будет, вернувшись домой. Сейчас хотел бы также поехать в Казахстан, это простое путешествие, без чрезмерного движения, потому что речь идет о конгрессе религий. Пока это остается в планах", – сказал понтифик, отвечая на вопрос о том, как состояние здоровья может повлиять на его путешествие.

При этом Папа Римский Франциск выразил сомнение, что сможет поддерживать тот же ритм путешествий, что и раньше.

Отметим, что приготовление путешествия в Киев Папы Римского Франциска начнется после визита в Канаду и не исключено, что он приедет в Украину уже в августе.