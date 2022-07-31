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Папа Римський може піти у відставку через проблеми зі здоров'ям, але пообіцяв відвідати Україну
Папа Римський Франциск заявив, що колись буде готовий піти у відставку, якщо серйозні проблеми зі здоров’ям завадять йому керувати Католицькою Церквою.
Про це пише Sky News.
Папа Франциск заявив, що його похилий вік і труднощі з ходьбою започаткували нову, повільнішу фазу його папства.
"Я не думаю, що зможу продовжувати подорожувати в такому ж ритмі, як раніше", — сказав 85-річний понтифік, повертаючись до Риму після тижневої подорожі Канадою.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Папа Римський останні кілька місяців користується інвалідним візком, тростиною чи ходунками через біль у коліні, викликаний переломом і запаленням зв’язок.
"Я думаю, що в моєму віці і з цими обмеженнями мені потрібно трохи зберегти себе, щоб мати можливість служити Церкві, або вирішити відійти", — сказав Франциск.
Раніше він заявляв, що може піти стопами Папи Бенедикта, який у 2013 році став першим Папою за 600 років, який пішов у відставку замість довічного правління.
"Двері відкриті. Це один із нормальних варіантів. До сьогодні я цими дверима не користувався. Я не вважав за потрібне думати про таку можливість, але це не означає, що післязавтра я не буду не починай думати про це", - заявив Франциск.
Але, незважаючи на стан здоров'я, як повідомляє Vatican News, Папа Римський має намір відвідати Україну.
"Я вже сказав, що в Україну хочу поїхати. Побачимо, що буде, повернувшись додому. Нині хотів би також поїхати до Казахстану, це проста подорож, без надмірного руху, бо йдеться про конгрес релігій. Поки що це залишається в планах ", – сказав понтифік, відповідаючи на запитання про те, як стан здоров'я може вплинути на його подорож.
При цьому Папа Римський Франциск висловив сумнів, що зможе підтримувати той самий ритм подорожей, що й раніше.
Зазначимо, приготування подорожі до Києва Папи Римського Франциска розпочнеться після візиту в Канаду й не виключено, що він приїде в Україну вже в серпні.