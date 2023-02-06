Папа Римский заявил о готовности встретиться с Зеленским и Путиным

Папа Римский Франциск заверил, что готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером страны-агрессора РФ Владимиром Путиным.

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Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

Понтифик рассказал, что готов встретиться как с Путиным, так и с Зеленским для обсуждения возможностей урегулирования войны.

"Я открыт для встреч с президентами как Украины, так и России. В Киев я не поехал, потому что на тот момент уехать не было возможности", – заявил Франциск.

По его словам, на следующий день после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, он посетил российское посольство при Святом престоле и побеседовал с послом.

Папа Франциск уточнил, что собирался отправиться с визитом в Москву для встречи с Путиным, при этом глава МИД России Сергей Лавров пообещал рассмотреть такую возможность, но затем ответил, что "пока в этом нет нужды".

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что войны, подобные войне в Украине, являются "преступлением против Бога и человечества".

Также понтифик убежден, что поставлять Украине оружие, которым она защищается от российской агрессии и защищает свою территориальную целостность и свободу, морально законно.