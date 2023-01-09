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Категорія
Суспільство
Дата публікації

Папа Римський назвав війну в Україні "злочином проти Бога і людства"

Папа Римський назвав війну в Україні "злочином проти Бога і людства"

Папа Римський Франциск заявив, що війни, подібні до війни в Україні, де цивільні території зазнають безладного знищення, є "злочином проти Бога та людства".

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Про це пише  Reuters.

Зазначається, що такі заяви Франциск зробив у своїй щорічній промові перед дипломатами, акредитованими у Ватикані, що неофіційно називають  звернення "про стан світу".

Пантифік говорив про "війну в Україні, з її слідами смерті та руйнування, з її нападами на цивільну інфраструктуру, які спричиняють загибель не лише від обстрілів та актів насильства, але також від голоду та холоду".

Франциск процитував конституцію Ватикану, сказавши, що "будь-який акт війни, спрямований на невибіркове знищення цілих міст або величезних територій з їхніми мешканцями, є злочином проти Бога та людства, який заслуговує твердого та однозначного засудження".

Крім того, не оминув пантифік у своїй промові і загрозу ядерній війні.

"На жаль, сьогодні також посилюється ядерна загроза, і світ знову відчуває страх і страждання".

Франциск повторив свій заклик до повної заборони ядерної зброї, заявивши, що навіть володіння нею з міркувань стримування є "аморальним".

Раніше  Франциск заявив, що постачати Україні зброю, якою вона захищається від російської агресії та боронить свою територіальну цілісність і свободу, є морально законним.

Автор:
Світлана Манько