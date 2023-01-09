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Папа Римський назвав війну в Україні "злочином проти Бога і людства"
Папа Римський Франциск заявив, що війни, подібні до війни в Україні, де цивільні території зазнають безладного знищення, є "злочином проти Бога та людства".
Про це пише Reuters.
Зазначається, що такі заяви Франциск зробив у своїй щорічній промові перед дипломатами, акредитованими у Ватикані, що неофіційно називають звернення "про стан світу".
Пантифік говорив про "війну в Україні, з її слідами смерті та руйнування, з її нападами на цивільну інфраструктуру, які спричиняють загибель не лише від обстрілів та актів насильства, але також від голоду та холоду".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Франциск процитував конституцію Ватикану, сказавши, що "будь-який акт війни, спрямований на невибіркове знищення цілих міст або величезних територій з їхніми мешканцями, є злочином проти Бога та людства, який заслуговує твердого та однозначного засудження".
Крім того, не оминув пантифік у своїй промові і загрозу ядерній війні.
"На жаль, сьогодні також посилюється ядерна загроза, і світ знову відчуває страх і страждання".
Франциск повторив свій заклик до повної заборони ядерної зброї, заявивши, що навіть володіння нею з міркувань стримування є "аморальним".
Раніше Франциск заявив, що постачати Україні зброю, якою вона захищається від російської агресії та боронить свою територіальну цілісність і свободу, є морально законним.