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Папа Римский назвал войну в Украине "преступлением против Бога и человечества"
Папа Римский Франциск заявил, что войны, подобные войне в Украине, где гражданские территории подвергаются беспорядочному уничтожению, являются "преступлением против Бога и человечества".
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что такие заявления Франциск сделал в своей ежегодной речи "о состоянии мира" перед дипломатами, аккредитованными в Ватикане.
Пантифик говорил о "войне в Украине, с ее следами смерти и разрушения, с ее нападениями на гражданскую инфраструктуру, которые приводят к гибели не только от обстрелов и актов насилия, но также от голода и холода".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Франциск процитировал конституцию Ватикана, сказав, что "любой акт войны, направленный на неизбирательное уничтожение целых городов или огромных территорий с их жителями, является преступлением против Бога и человечества, которое заслуживает жесткого и однозначного осуждения".
Кроме того, не обошел понтифик в своей речи и угрозу ядерной войне.
"К сожалению, сегодня также усиливается ядерная угроза, и мир снова испытывает страх и страдание".
Франциск повторил свой призыв к полному запрету ядерного оружия, заявив, что даже обладание им по соображениям сдерживания является "аморальным".
Ранее Франциск заявил, что поставлять Украине оружие, которым она защищается от российской агрессии и защищает свою территориальную целостность и свободу, морально законно.