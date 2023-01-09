Папа Римский назвал войну в Украине "преступлением против Бога и человечества"

Папа Римский Франциск заявил, что войны, подобные войне в Украине, где гражданские территории подвергаются беспорядочному уничтожению, являются "преступлением против Бога и человечества".

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Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что такие заявления Франциск сделал в своей ежегодной речи "о состоянии мира" перед дипломатами, аккредитованными в Ватикане.

Пантифик говорил о "войне в Украине, с ее следами смерти и разрушения, с ее нападениями на гражданскую инфраструктуру, которые приводят к гибели не только от обстрелов и актов насилия, но также от голода и холода".

Франциск процитировал конституцию Ватикана, сказав, что "любой акт войны, направленный на неизбирательное уничтожение целых городов или огромных территорий с их жителями, является преступлением против Бога и человечества, которое заслуживает жесткого и однозначного осуждения".

Кроме того, не обошел понтифик в своей речи и угрозу ядерной войне.

"К сожалению, сегодня также усиливается ядерная угроза, и мир снова испытывает страх и страдание".

Франциск повторил свой призыв к полному запрету ядерного оружия, заявив, что даже обладание им по соображениям сдерживания является "аморальным".

Ранее Франциск заявил, что поставлять Украине оружие, которым она защищается от российской агрессии и защищает свою территориальную целостность и свободу, морально законно.