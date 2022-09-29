Папа римский заявил о причастности к обмену пленными между РФ и Украиной

Папа римский Франциск заявляет, что пытался содействовать обмену военнопленными между Россией и Украиной. Об этом он сказал в ходе встречи в Казахстане с членами Общества Иисуса, представляющими регион России, Беларуси и Кыргызстана, содержание которой приводит La Civiltà Cattolica.

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Глава католической церкви, в частности, рассказал, что на следующий же день после начала войны лично отправился в российское посольство, что было необычным жестом.

"Папа никогда не ходит в посольство. Он принимает послов лично только тогда, когда они вручают свои верительные грамоты, и то по окончании их миссии с прощальным визитом. Я сказал послу, что хотел бы поговорить с президентом Путиным, если он оставит мне небольшое окно для диалога", - сказал Франциск.

Также он отметил, что встречался с послом Украины и дважды разговаривал по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским, а также отправил в Украину кардиналов Майкла Черного и Конрада Краевского, чтобы выразить свою солидарность, а также Украину посетил секретарь Ватикана по отношениям с государствами Пол Галлахер.

Франциск отметил, что и к нему приезжали украинские посланники, в частногсти проректор Украинского католического университета в сопровождении советника президента по делам религий.

"Мы говорили, обсуждали. Приезжал и военачальник, который занимается обменом пленными, опять же с религиозным советником президента Зеленского. На этот раз мне принесли список из более чем 300 заключенных. Они попросили меня сделать что-то, чтобы провести обмен. Я немедленно позвонил российскому послу, чтобы узнать, можно ли что-то сделать, можно ли ускорить обмен пленными", - сказал он.

Напомним, что 22 сентября Украина объявила о возвращении из российского плена 200 сотрудников силовых структур, среди которых 108 бойцов отряда спецназначения "Азов" Национальной гвардии, 50 представителей Военно-морских сил, 22 - других подразделений Вооруженных сил Украины. Взамен России был передан депутат Верховной Рады Виктор Медведчук.

В свою очередь, 55 российских военнопленных были обменяны на пятерых командиров "Азова" и ВСУ, находившихся, как и большинство других освобожденных "азовцев", на заводе "Азовсталь" в ходе осады оккупантами Мариуполя. Последние были вывезены в Турцию, где согласно договоренности будут пребывать до конца войны.

Помимо них, были освобождены 10 пленных иностранцев, воевавших на стороне Украины, в том числе приговоренных к смертной казни в "ДНР".

Отметим также, что 29 сентября Украина и Россия провели очередной обмен пленными, в частности Украине были возвращены четыре морпеха и двое гражданских лиц.