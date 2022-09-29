Папа римський заявив про причетність до обміну полоненими між РФ та Україною

Папа римський Франциск заявляє, що намагався сприяти обміну військовополоненими між Росією та Україною. Про це він сказав під час зустрічі в Казахстані з членами Товариства Ісуса, які представляють регіон Росії, Білорусі та Киргизстану, зміст якої наводить La Civiltà Cattolica.

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Глава католицької церкви, зокрема, розповів, що наступного ж дня після початку війни особисто вирушив до російського посольства, що було незвичайним жестом.

"Папа ніколи не ходить до посольства. Він приймає послів особисто лише тоді, коли вони вручають свої вірчі грамоти, і те після закінчення їхньої місії з прощальним візитом. Я сказав послу, що хотів би поговорити з президентом Путіним, якщо він залишить мені невелике вікно для діалогу", - сказав Франциск.

Також він зазначив, що зустрічався з послом України та двічі розмовляв телефоном з українським президентом Володимиром Зеленським, а також відправив в Україну кардиналів Майкла Чорного та Конрада Краєвського, щоб висловити свою солідарність, а також Україну відвідав секретар Ватикану у відносинах із державами Пол Галлагер.

Франциск зазначив, що і до нього приїжджали українські посланці, зокрема проректор Українського католицького університету у супроводі радника президента у справах релігій.

"Ми говорили, обговорювали. Приїжджав і воєначальник, який займається обміном полонених, знову ж таки з релігійним радником президента Зеленського. Цього разу мені принесли список із понад 300 ув'язнених. Вони попросили мене зробити щось, щоб провести обмін. Я негайно зателефонував російському послу, щоб дізнатися, чи можна щось зробити, чи можна прискорити обмін полоненими", - сказав він.

Нагадаємо, 22 вересня Україна оголосила про повернення з російського полону 200 співробітників силових структур, серед яких 108 бійців загону спецпризначення "Азов" Національної гвардії, 50 представників Військово-морських сил, 22 - інших підрозділів Збройних сил України. Взаємін Росії було передано депутата Верховної Ради Віктора Медведчука.

У свою чергу, 55 російських військовополонених були обміняні на п'ятьох командирів "Азова" і ЗСУ, які, як і більшість інших звільнених "азовців", перебували на заводі "Азовсталь" під час облоги окупантами Маріуполя. Останні п'ятеро були вивезені до Туреччини, де згідно з домовленістю будуть перебувати до кінця війни.

Крім них, було звільнено 10 полонених іноземців, які воювали на боці України, зокрема засуджених до страти в "ДНР".

Зазначимо також, що 29 вересня Україна і Росія провели черговий обмін полоненими, зокрема Україні було повернуто чотирьох морпіхів та двох цивільних осіб.