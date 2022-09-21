Росія звільнила по обміну 10 захоплених в Україні в полон іноземців

Росія в середу звільнила 10 захоплених в Україні іноземних військовополонених за посередництва наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Саудівської Аравії.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Наголошується, що йдеться про звільнених громадян США, Великобританії, Хорватії, Марокко та Швеції. При цьому вказано, що їхнє звільнення стало "частиною обміну військовополоненими між Росією та Україною".

"Відповідні органи Саудівської Аравії отримали та перевезли їх з Росії до королівства та сприяють процедурам для своїх країн", — заявили у відомстві.

Як зазначає Reuters з посиланням на неназваного представника Саудівської Аравії, серед звільнених п'ять британців, два американці, один хорват, один марокканець і один швед.

Прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс у своєму Twitter привітала звільнення британських громадян, але не вказала при цьому жодних подробиць.

"Ми дуже раді звістці про те, що п'ять британських громадян, затриманих проросійськими маріонетками на сході України, благополучно повертаються, що поклало край місяцям невизначеності та страждань для них та їхніх сімей", - написала вона.

У свою чергу депутат парламенту та держміністр у Міністерстві охорони здоров'я Великобританії Роберт Дженрік підтвердив у своєму Twitter, що серед звільнених є Ейден Еслін, якого "Верховний суд ДНР" у липні засудив разом з іншим британцем Шоном Піннером до страти. Раніше він засудив до страти марокканця Саадуна Брагіма, який також має громадянство України.

Фото: Saudi Press Agency

Звільнення з обміну шведського громадянина, затриманого у Донецьку, підтвердила у своєму Twitter і міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде.

Двома ж звільненими американцями, за даними Reuters, є 39-річний Александр Дрюке та 27-річний Енді Х'юн, які у червні потрапили в полон під час боїв Харківської області.

Зазначимо також, що принц Мухаммед ібн Салман, який виступив посередником під час обміну полонених, напередодні зустрічався з українською стороною в особі спецпредставника президента Володимира Зеленського Рустема Умерова, який, зокрема, представляв Україну на переговорах з РФ в березні, а нещодавно змінив мандат депутата Верховної Ради на на посаду голови Фонду держмайна.