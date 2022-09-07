Рустем Умєров очолив Фонд держмайна України

Верховна Рада 7 вересня призначила народного депутата від фракції "Голос" Рустема Умєрова головою Фонду державного майна України.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Парламент призначив голову Фонду державного майна нашого колегу від "Голос" Рустема Умєрова", - зазначив Железняк.

Він повідомив, що за відповідне рішення проголосували 282 народних депутатів.

Рустем Умєров – представник фракції "Голос", був членом української делегації на переговорах з Росією. Також Умєров є співголовою міжфракційного об'єднання «Кримська платформа».

З 2007 року працював помічником лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. У 2019 році був обраний до Верховної Ради за списком політичної партії "Голос".

Нагадаємо, 26 липня виконувачка обов’язків голови Фонду державного майна Ольга Батова подала у відставку.

У лютому 2022 року вона почала виконувати обов’язки голови ФДМУ після звільнення Дмитра Сенниченка.