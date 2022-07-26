У відставку подала очільниця Фонду держмайна

Виконувачка обов’язків голови Фонду державного майна Ольга Батова подала у відставку

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Заяву вона опублікувала у Фейсбуці.

"Прошу звільнити мене з посади за власним бажанням з 10.08.2022", - йдеться у тексті заяви.

Заява датована 26 липня.

Всі подробиці чиновниця пообіцяла оприлюднити згодом.

Зазначимо, Кабінет Міністрів призначив Ольгу Батову першим заступником голови Фонду державного майна України у грудні 2021 року.

У лютому 2022 року вона почала виконувати обов’язки голови ФДМУ після звільнення Дмитра Сенниченка.