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У відставку подала очільниця Фонду держмайна
Виконувачка обов’язків голови Фонду державного майна Ольга Батова подала у відставку
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Заяву вона опублікувала у Фейсбуці.
"Прошу звільнити мене з посади за власним бажанням з 10.08.2022", - йдеться у тексті заяви.
Заява датована 26 липня.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Всі подробиці чиновниця пообіцяла оприлюднити згодом.
Зазначимо, Кабінет Міністрів призначив Ольгу Батову першим заступником голови Фонду державного майна України у грудні 2021 року.
У лютому 2022 року вона почала виконувати обов’язки голови ФДМУ після звільнення Дмитра Сенниченка.