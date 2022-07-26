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В отставку подала глава Фонда госимущества
Исполняющая обязанности главы Фонда государственного имущества Ольга Батова подала в отставку
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Заявление она опубликовала в Facebook.
"Прошу уволить меня с должности по собственному желанию с 10.08.2022", - говорится в тексте заявления.
Заявление датировано 26 июля.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Все подробности чиновница пообещала обнародовать со временем.
Отметим, что Кабинет Министров назначил Ольгу Батову первым заместителем председателя Фонда государственного имущества Украины в декабре 2021 года.
В феврале 2022 года она начала исполнять обязанности главы ФГИУ после увольнения Дмитрия Сенниченко.