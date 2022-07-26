В отставку подала глава Фонда госимущества

Исполняющая обязанности главы Фонда государственного имущества Ольга Батова подала в отставку

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Заявление она опубликовала в Facebook.

"Прошу уволить меня с должности по собственному желанию с 10.08.2022", - говорится в тексте заявления.

Заявление датировано 26 июля.

Все подробности чиновница пообещала обнародовать со временем.

Отметим, что Кабинет Министров назначил Ольгу Батову первым заместителем председателя Фонда государственного имущества Украины в декабре 2021 года.

В феврале 2022 года она начала исполнять обязанности главы ФГИУ после увольнения Дмитрия Сенниченко.