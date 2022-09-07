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Рустем Умеров возглавил Фонд госимущества Украины
Верховная Рада 7 сентября назначила народного депутата от фракции "Голос" Рустема Умерова главой Фонда государственного имущества Украины.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
"Парламент назначил главу Фонда государственного имущества нашего коллегу от "Голос" Рустема Умерова", - отметил Железняк.
Он сообщил, что за соответствующее решение проголосовали 282 народных депутата.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Рустем Умеров – представитель фракции "Голос", являлся членом украинской делегации на переговорах с Россией. Также Умеров является сопредседателем межфракционного объединения "Крымская платформа".
С 2007 года работал помощником лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. В 2019 году был избран в Верховную Раду по списку политической партии "Голос".
Напомним, 26 июля исполняющая обязанности главы Фонда государственного имущества Ольга Батова подала в отставку .
В феврале 2022 года она начала исполнять обязанности главы ФГИУ после увольнения Дмитрия Сенниченко.