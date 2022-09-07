Рустем Умеров возглавил Фонд госимущества Украины

Верховная Рада 7 сентября назначила народного депутата от фракции "Голос" Рустема Умерова главой Фонда государственного имущества Украины.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Парламент назначил главу Фонда государственного имущества нашего коллегу от "Голос" Рустема Умерова", - отметил Железняк.

Он сообщил, что за соответствующее решение проголосовали 282 народных депутата.

Рустем Умеров – представитель фракции "Голос", являлся членом украинской делегации на переговорах с Россией. Также Умеров является сопредседателем межфракционного объединения "Крымская платформа".

С 2007 года работал помощником лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. В 2019 году был избран в Верховную Раду по списку политической партии "Голос".

Напомним, 26 июля исполняющая обязанности главы Фонда государственного имущества Ольга Батова подала в отставку .

В феврале 2022 года она начала исполнять обязанности главы ФГИУ после увольнения Дмитрия Сенниченко.