Двоє американських військових потрапили в полон до росіян під Харковом, - The Telegraph

Двоє колишніх американських військових – Олександр Дрюке та Енді Хьюн – були захоплені в полон російськими військами під час запеклого бою під Харковом.

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Про це повідомляє The Telegraph.

Як зазначили у британській газеті, 39-річний Олександр Дрюке та 27-річний Енді Х'юн потрапили в полон під час запеклого бою під Харковом на північному сході минулого тижня. Про це розповіли товариші, які билися разом із ними.

Вважається, що вони стали першими американськими військовослужбовцями, котрі опинилися в полоні у росіян. Вони приєдналися до іноземних військових добровольців, захоплених російськими військами, включаючи як мінімум двох британців - Ейдена Есліна і Шона Піннера, яким загрожує смертна кара як "найманцям".

Товариш двох чоловіків, який попросив не називати його імені, повідомив, що вони були схоплені після того, як зіткнулися з набагато більш численними російськими силами під час бою минулого четверга.

"Ми були на місії, і все пішло зовсім не так, з поганими даними. Нам сказали, що місто вільне, коли з'ясувалося, що росіяни вже штурмують його. Вони прийшли дорогою з двома танками Т72 і кількома БМП3 і приблизно 100 піхотинцями. Єдине, що там було, це наш загін із 10 осіб", - розповів він.

За його словами, загін зайняв оборонні позиції, в цей час Друке та Хюїнь вистрілили з гранатомета по російському автомобілю, знищивши його, що й привернуло увагу одного з танків, який вистрілив у їхній бік, але, ймовірно, промахнувся. Потім двоє американців зникли в тумані битви і, як вважають, були захоплені російськими піхотинцями.

"Ми підозрюємо, що вони знепритомніли або від протитанкової міни, або від пострілу з танка, бо пізніше пошукові роботи не знайшли ні їхніх слідів, нічого. Після цього ми запустили дрони та відправили українську пошукову групу на землю, але нічого не знайшли: якби вони були вражені танковим снарядом, на місці пригоди були б рештки їхніх тіл чи обладнання", - сказав товариш.

Однак його підозри підтвердилися, коли в російському Telegram-каналі з'явилося повідомлення про те, що двох американських військовослужбовців взяли в полон під Харковом.

Нагадаємо, що британців Ейдена Асліна та Шона Піннера, які воювали за Україну, потрапили в полон до сепаратистів з “ДНР” і були засуджені до смертної кари, можуть обміняти на проросійського політика Віктора Медведчука.