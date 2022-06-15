Двое американских военных попали в плен к россиянам под Харьковом, - The Telegraph

Двое бывших американских военных - Александр Дрюке и Энди Хьюн - были захвачены в плен российскими войсками во время ожесточенного боя под Харьковом.

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Об этом сообщает The Telegraph.

Как отметили в британской газете, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн попали в плен во время ожесточенного боя под Харьковом на северо-востоке на прошлой неделе. Об этом рассказали товарищи, которые сражались вместе с ними.

Считается, что они стали первыми американскими военнослужащими, оказавшимися в плену у русских. Они присоединились к числу иностранных военных добровольцев, захваченных российскими войсками, включая как минимум двух британцев - Эйдена Эслина и Шона Пиннера, которым грозит смертная казнь как "наемникам".

Товарищ двух мужчин, попросивший не называть его имени, сообщил, что они были схвачены после того, как столкнулись с гораздо более многочисленными русскими силами во время боя в прошлый четверг.

"Мы были на миссии, и все пошло совершенно не так, с плохими данными. Нам сказали, что город свободен, когда выяснилось, что русские уже штурмуют его. Они пришли по дороге с двумя танками Т72 и несколькими БМП3 и примерно 100 пехотинцами. Единственное, что там было, это наш отряд из 10 человек", - рассказал он.

По его словам, отряд занял оборонительные позиции, в это время Друке и Хюинь выстрелили из гранатомета по российскому автомобилю, уничтожив его, что и привлекло внимание одного из танков, который выстрелил в их сторону, но предположительно промахнулся. Затем два американца исчезли в тумане битвы и, как полагают, были захвачены русскими пехотинцами.

«Мы подозреваем, что они потеряли сознание либо от противотанковой мины, либо от выстрела из танка, потому что позже поисковые работы не нашли ни их следов, ничего. После этого мы запустили дроны и отправили украинскую поисковую группу на землю, но ничего не нашли: если бы они были поражены танковым снарядом, на месте происшествия были бы останки их тел или оборудования", - сказал товарищ.

Однако его подозрения подтвердились, когда в российском Telegram-канале появилось сообщение о том, что двое американских военнослужащих были взяты в плен под Харьковом.

Напомним, что британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, которые воевали за Украину, попали в плен к сепаратистам из “ДНР” и были приговорены там к смертной казни могут обменять на пророссийского политика Виктора Медведчука.