Шольц заявил о консенсусе с Зеленским по поводу неиспользования западного оружия на территории РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что существует консенсус с президентом Владимиром Зеленским по поводу неиспользования Украиной западного оружия на территории Российской Федерации.

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Об этом он заявил в интервью Bild.

"Вместе с нашими союзниками мы передаем Украине боевые танки, чтобы она могла защищаться. Мы тщательно взвешивали каждую партию оружия, тесно согласовывая его с нашими союзниками, прежде всего с Америкой. Такой общий подход предотвращает эскалацию войны", - отметил он.

Такой же "холоднокровный" подход, добавил он, Германия будет сохранять и дальше.

Отвечая на вопрос, существует ли договоренность с Владимиром Зеленским о том, что Украина не будет применять западное оружие на российской территории, Шольц сказал: "В этом отношении существует консенсус".

Шольц также отметил, что президент РФ Владимир Путин не угрожал ни ему, ни Германии во время телефонных разговоров, но в этих телефонных разговорах четко определяются разные точки зрения сторон на войну в Украине.

"Я четко даю Путину понять, что Россия несет полную ответственность за войну", – сказал политик.

Напомним, что Германия как производитель танков Leopard 2 объявила об одобрении отправки этих машин Украине другими странами 25 января и сама намерена предоставить 14 таких танков. Также 14 танков Leopard 2 и еще 60 своих танков Twardy намерена поставить Польша. Среди стран, выразивших в последние дни готовность поставить Украине танки Leopard 2, также Канада и Испания.