Шольц заявив про консенсус з Зеленським щодо невикористання західної зброї на території РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що існує консенсус з президентом Володимиром Зеленським щодо невикористання Україною західної зброї на території Російської Федерації.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це він заявив в інтерв'ю Bild.

"Разом із нашими союзниками ми передаємо Україні бойові танки, щоб вона могла захищатися. Ми ретельно зважували кожну партію зброї, тісно узгоджуючи її з нашими союзниками, насамперед з Америкою. Такий спільний підхід запобігає ескалації війни", - зазначив він.

Такий самий "холоднокровний" підхід, додав він, Німеччина буде зберігати й надалі.

Відповідаючи на запитання, чи існує домовленість із Володимиром Зеленським про те, що Україна не застосовуватиме західну зброю на російській території, Шольц сказав: "Щодо цього існує консенсус".

Шольц також зазначив, що президент РФ Володимир Путін не погрожував ані йому, ані Німеччині під час телефонних розмов, але в цих телефонних розмовах чітко визначаються дуже різні точки зору сторін на війну в Україні.

"Я чітко даю Путіну зрозуміти, що Росія несе повну відповідальність за війну", - сказав політик.

Нагадаємо, що Німеччина як виробник танків Leopard 2 оголосила про схвалення відправки цих машин Україні іншими країнами 25 січня і сама має намір надати 14 таких танків. Також 14 танків Leopard 2 та ще 60 своїх танків Twardy має намір поставити Польща. Серед країн, які в останні дні висловили готовність поставити Україні танки Leopard 2, також Канада та Іспанія.