Папа Римський в Угорщині намагатиметься примирити Україну та РФ

У квітні Папа Римський Франциск під час візиту до Угорщини планує обговорити мир для України.

Про це з посиланням на державного секретаря Ватикану кардинала П'єтро Пароліна повідомляє видання Farodi Roma.

Зазначається, майбутня поїздка Папи до Угорщини не має прямого відношення до війни Росії в Україні, проте стане нагодою для того, щоб повторити заклик до миру.

"Сам по собі візит був запланований давно, він не вписується безпосередньо в сьогоднішні проблеми", – зауважив кардинал.

Він додав, що Папа Франциск "скористається будь-якою можливістю, щоб спробувати сприяти миру".

"Я думаю, що Папа, як і завжди, скористається цим візитом, щоб спробувати зрозуміти, чи є якісь можливості зробити якісь кроки до миру, враховуючи також позицію Угорщини у міжнародному співтоваристві. У цьому сенсі він може допомогти", – підкреслив кардинал.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск у своєму великодньому посланні до світу в неділю, 9 квітня, закликав допомагати Україні та її народові.

Раніше понтифік запевнив, що він готовий провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та лідером країни-агресора РФ Володимиром Путіним.