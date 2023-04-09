МЗС розкритикувало Ватикан за намагання поставити знак рівності між Україною та РФ

На Страсну п’ятницю у Ватикані відбулася Хресна Хода, яка символізує перемогу добра над злом. Але це велике релігійне дійство знову було затьмарено спробою прирівняти жертву та агресора – Україну та РФ.

Про це заявив речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Ми глибоко вдячні Папі Франциску за його турботу про Україну та українців. На жаль, змушені констатувати, що цьогорічна хода була знову затьмарена спробою прирівняти жертву та агресора", - підкреслив Ніколенко.

За його словами, мова йде про тексти, які були зачитані під час Хресної Ходи: від імені українського підлітка, який знайшов прихисток в Італії після захоплення російськими військами Маріуполя, та російського хлопця, брат-військовослужбовець якого втратив життя, а батько та дід зникли безвісти як учасники загарбницької війни Росії проти України.

"Ми розчаровані, що Святий Престол не взяв до уваги аргументи української сторони про образливий характер такого жесту. Спільна участь українця та росіянина спотворює дійсність, в яку Росія занурила українців, втілюючи проти них геноцид", - зазначив Ніколенко.

Він наголосив, що такий крок підриває принципи справедливості та загальнолюдської моральності, дискредитує концепцію миру та братерства.

"Намагання поставити знак рівності між Україною, яка страждає, та Росією, яка завдає страждань, не сприяє примиренню. Примирення може настати лише після української перемоги, покарання всіх російських злочинців, покаяння за завдані страждання та прохання пробачення перед українцями", - сказав Ніколенко.

Він додав, що в МЗС розраховують на те, що Святий Престол надалі буде дотримуватися підходу, який базуватиметься на глибинному розумінні справедливості та відповідальності за відновлення миру в Україні і встановлення справедливості.

Раніше Папа Римський Франциск запевнив, що він готовий провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та лідером країни-агресора РФ Володимиром Путіним.

Також духовний лідер православних християн світу Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що Російська православна церква (РПЦ) розділила відповідальність за війну Росії проти України.