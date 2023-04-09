МИД раскритиковал Ватикан за попытку приравнять Украину и РФ

На Страстную пятницу в Ватикане состоялась Крестная Хода, символизирующая победу добра над злом. Но это великое религиозное действо снова было омрачено попыткой приравнять жертву и агрессора – Украину и РФ.

Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Мы глубоко благодарны Папе Франциску за его заботу об Украине и украинцах. К сожалению, вынуждены констатировать, что нынешнее шествие было вновь омрачено попыткой приравнять жертву и агрессора", - подчеркнул Николенко.

По его словам, речь идет о текстах, которые были зачитаны во время Крестной Ходы: от имени украинского подростка, нашедшего убежище в Италии после захвата российскими войсками Мариуполя, и российского парня, брат-военнослужащий которого потерял жизнь, а отец и дед пропали без вести как участники захватнической войны России против Украины.

"Мы разочарованы, что Святой Престол не принял во внимание аргументы украинской стороны об оскорбительном характере такого жеста. Совместное участие украинца и россиянина искажает действительность, в которую Россия погрузила украинцев, олицетворяя против них геноцид", - отметил Николенко.

Он подчеркнул, что такой шаг подрывает принципы справедливости и общечеловеческой нравственности, дискредитирует концепцию мира и братства.

"Попытка поставить знак равенства между страдающей Украиной и страдающей Россией не способствует примирению. Примирение может наступить только после украинской победы, наказание всех российских преступников, покаяние за причиненные страдания и прошение прощения перед украинцами", - сказал Николенко.

Он добавил, что в МИД рассчитывают на то, что Святой Престол в дальнейшем будет придерживаться подхода, который будет основываться на глубинном понимании справедливости и ответственности за восстановление мира в Украине и установление справедливости.

Ранее Папа Римский Франциск заверил, что готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером страны-агрессора РФ Владимиром Путиным.

Также духовный лидер православных христиан мира Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) разделила ответственность за войну России против Украины.