В МИД ответили на заявления ООН относительно "дискриминационного характера" обысков в церквях УПЦ МП

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека считает, что обыски в зданиях УПЦ МП могут носить "дискриминационный характер". В Министерстве иностранных дел призвали воздержаться от несбалансированных оценок.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.

"Украина – демократическое государство, в котором гарантируется свобода вероисповедания. В то же время свобода не тождественна праву заниматься деятельностью, подрывающей национальную безопасность", - отметил он.

Также Николенко призвал управление Верховного комиссара ООН по правам человека воздерживаться от несбалансированных политических оценок, а основывать свои доклады на фактах.

Напомним, 1 декабря, СНБО поручил Кабмину в двухмесячный срок внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине УПЦ МП. А в конце декабря прошлого года КС признал конституционным закон, обязывающий УПЦ МП указывать свою принадлежность к МП.

СБУ уже провела серию обысков в храмах УПЦ (МП) и каждый раз оказывалось, что богослужители поддерживают российскую агрессию и способствуют распространению тезисов пропаганды среди прихожан.